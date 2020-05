Enrique Ruiz Escudero: "No esperábamos que en el rastreo de casos tuviésemos salvedades"

La Comunidad de Madrid ya ha vuelto a solicitar al Ministerio de Sanidad el paso a la fase 1 de la estrategia de desescalada de cara al próximo lunes 18 de mayo y presentará el informe técnico para avalar la transición durante esta semana. Así lo han indicado el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en la Ventana de Madrid. El consejero madrileño ha asegurado además que ha detallado al Gobierno que, de cara a acogerse a esta fase, el uso de mascarillas por parte de la población y otras medidas de autocuidado van a ser fundamentales en la desescalada.

El titular de este departamento, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que este lunes "ya empiezan a ponerse en marcha todas las contrataciones" en "tres niveles, de médicos de Atención Primaria, de técnicos de Salud Pública y, sobre todo, de mejora de la red de diagnóstico por PCR". En cuanto a las pruebas PCR, ha señalado que ahora mismo se hacen 11.000 diarias y que se va a subir a 15.000, con el objetivo de "seguir creciendo" para llegar a todos los casos sospechosos de Covid y toda su red de contactos. Respecto a las contrataciones, ha reiterado que en Atención Primaria, entre sanitarios y no sanitarios, ascenderán a 685, y que la red de técnicos de salud públicas, que se van a encargar del seguimiento epidemiológico, se aumentará en "varias fases", con "un horizonte de 400 aproximadamente".

Escucha la entrevista a Ruiz Escudero en 'La Ventana de Madrid':

"Hemos tenido un consejo interterritorial y ahí he anunciado formalmente al ministro y a todo su equipo nuestra intención de volver a pedir la fase 1 de la desescalada para que Madrid comience a recuperar esa normalidad que tanto esperan los madrileños"

"El plazo que han establecido es entregar el informe con las mejoras que nos pidieron para cumplir los requisitos antes del miércoles a las 14:00 horas de la tarde"

"Nuestra previsión era haber comenzado hoy con la fase 1. De todo ese informe que presentamos a Sanidad, que era una evaluación intensa, lo que el ministerio nos pidió era profundizar en el control de los casos nuevos. Decían que las sospechas de COVID-19 tenían que tener un circuito de PCR que hoy se ha puesto en marcha y también en detectar la red de contactos de ese caso. Para eso había que actuar a dos niveles: el refuerzo de la red de profesionales y potenciar la red de vigilancia"

"Fue un debate importante en el Consejo de Gobierno. Ahí hay que decir que para tomar esa decisión influyen varios condicionantes. Es fundamental el de salud pública y también la parte asistencial. Ese informe tenía condicionantes muy claro. En las camas de UCI... nos pedían 1,5 o 2 camas por 10.000 habitantes. Madrid, en el momento más críticas, tuvo ocupadas 1.520 camas. Trasladamos esa fórmula de 1,5 o 2 y nos salían unas 1.400 camas. El otro factor que influía era que nuestra ocupación estuviese en una cifra que te permitiese, en el caso de repunte, dar una respuesta. La cama de UCI ha sido el punto más crítico de esta gestión"

"No, yo no he pensado en dimitir. Es importante decir que las decisiones se toman en virtud de muchos factores. En un principio tuvimos dudas, la presidenta así lo ha confesado y yo estaba en sintonía con ella. Tomamos la decisión tras revisar muchos factores, también fue importante que cuando Sanidad no nos permitió dar ese paso dijo que cumplíamos la parte asistencial. Ese fue el motivo principal de la decisión. No esperábamos que en el rastreo de casos tuviésemos salvedades. Desescalar es muy complicado, nunca se había hecho"

"No hay escasez de mascarillas FFP-2 para los sanitarios"

La primera solicitud fue rechazada

El pasado viernes el Ejecutivo estatal rechazó la primera solicitud de la Comunidad de Madrid de la semana pasada, pese a avalar su capacidad asistencial, al inclinarse por "esperar a que el sistema de detección de la Atención Primaria esté más afianzado para el cambio de fase". La negativa se produjo un día después de la dimisión de la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, que no estaba de acuerdo con pedir ya esta medida.

Madrid sustentaba su petición la semana pasada en la caída durante el pico de la crisis sanitaria del 83% de camas de hospitalización y en una reducción del 64% en los pacientes con COVID-19 ingresados en UCI durante el último mes. A su vez, las 2.882 farmacias madrileñas reparten de forma gratuita desde este lunes siete millones de mascarillas FFP2 modelo KN95 entre la población de la Comunidad de Madrid, que dispondrá de 15 días para poder retirar las unidades.

La Consejería de Sanidad detalló el pasado viernes que el Ministerio de Sanidad valora la capacidad de Madrid de "flexibilizar" tanto sus camas de UCI, que llegaron a estar por encima de las 1.900, y las convencionales, que alcanzaron una cantidad superior a las 24.000 camas. De hecho, estima que esa cifra puede ampliarse si fuera necesario a otros pabellones en IFEMA, como estaba previsto, y hoteles medicalizados. Estudios técnicos cifran esa capacidad en unas 26.000 camas para cumplir las exigencias del Ejecutivo estatal.

A su vez, subrayaron que desde el punto de vista epidemiológico, los casos detectados se concentran en las residencias, en profesionales sanitarios y en casos secundarios de domicilio de casos ya diagnosticados. Para ello, los profesionales de Salud Pública, serán reforzados, junto con los de Atención Primaria, ya se están encargando de controlarlos.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.