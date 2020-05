¿El ozono es efectivo contra el coronavirus?

¿Quién no ha oído hablar estos días de locales comerciales de diferente índole que desinfectan con ozono? Se utiliza en diferentes negocios para trasmitir confianza a los consumidores, desde probadores hasta gimnasios, pasando por peluquerías o clínicas. A día de hoy este sistema no se encuentra entre los productos de la lista oficial de virucidas autorizados -que ya han demostrado su capacidad frente al virus- por parte del Ministerio de Sanidad. Los biocidas, entre los que se encuentran los desinfectantes virucidas, son productos necesarios para el control de los organismos nocivos para la salud humana, sin embargo, pueden implicar riesgos para las personas debido a sus propiedades intrínsecas y un uso no adecuado. Su comercialización y uso se encuentra regulado por el Reglamento (UE) no 528/2012, además de por la normativa nacional.

"Hay gente que está intentando hacer negocio con la situación tan dramática que estamos viviendo desde las mascarillas fraudulentas y disparadas de precio a todo lo demás. El tema de la desinfección de los pequeños comercios no es una excepción", afirma el científico, José Miguel Mulet, licenciado en Química, doctor en Bioquímica y Biología Molecular, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y autor de diferentes libros como Medicina sin engaños o ¿Qué es la vida saludable? "La estafa más gorda que he visto con el ozono es la gente que dice que cura el coronavirus con ozonoterapia, es decir, el ozono te lo ponen directamente en el pulmón. Esto es una salvajada. Respecto a su uso como desinfectante, no se ha demostrado, ni está autorizado que sirva para desinfectar superficies, ni recintos cerrados. El ozono ha demostrado eficacia como desinfectante, pero en determinadas situaciones que no son para las que se quieren utilizar ahora", añade.

Túneles desinfectantes

El Ministerio de Sanidad ha admitido que no existe ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por nebulización sobre las personas. Por tanto, esta técnica de aplicación que se anuncia en los denominados túneles desinfectantes de ningún modo puede ser utilizada sobre personas. Un uso inadecuado de biocidas introduce un doble riesgo, posibles daños para la salud humana y dar una falsa sensación de seguridad. "Meterse bajo un túnel de ozono es una salvajada. El ozono es una molécula muy complicada de gestionar porque es muy oxidante y reacciona mucho. Es bastante tóxica, puede producir irritación y quemaduras. Se me plantean dos dudas: Si la gente pasa por un arco de ozono y no le produce reacción, lo mismo ese aparato no está produciendo ozono. Aquí van a haber muchos fraudes", señala Mulet.

Si salimos de nuestras fronteras, otros organismos como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), señala que "el ozono, si se usa en el aire interior no erradica de forma efectiva virus, bacterias o moho". El covid es un virus envuelto. ¿Cómo reacciona ante el ozono? "Estamos ante un virus nuevo, nos falta información. No sabemos si el ozono funciona en virus envueltos, de momento no hay ningún estudio que demuestre esto, con lo cual no sabemos su efectividad. Empezar a vender e instaurar un sistema de desinfección que no sabemos si va a ser efectivo, es un riesgo", comenta el profesor Mulet.

Riesgos

Ante la proliferación en el mercado de dispositivos productores de ozono, Sanidad advierte a través de un comunicado de que el ozono, al igual que otros biocidas "no se puede aplicar en presencia de personas; los aplicadores deben contar con los equipos de protección adecuados". Al ser una sustancia química peligrosa, puede producir efectos adversos. En el inventario de clasificación de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) se notifica la clasificación de esta sustancia como peligrosa por vía respiratoria, irritación de piel y daño ocular. Además, Sanidad indica que se deberá ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de su uso. Por otra parte, también puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones químicas peligrosas al contacto con otros productos químicos.

"Actualmente, no tenemos ningún estudio serio que nos diga que es efectivo contra el COVID-19. Si en algún momento sale un estudio y nos dice que funciona, perfecto, pero nos dirán cómo utilizarlo. Muchos proveedores son empresas pequeñas montadas casi para la ocasión que empresas potentes en el campo de la desinfección no se hayan metido en esto da que pensar. Quizá sea una tecnología que no es eficiente y cuyos riesgos no compensen", concluye el científico.