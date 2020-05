Un conquense recorre España con la RAI para contar en Italia la incidencia del Covid-19

Joaquín Talaya es de Quintanar del Rey (Cuenca) y trabaja de cámara de televisión en la empresa Mediapro, en Madrid. En las últimas semanas ha sido contratado por la RAI, la televisión pública italiana, para acompañar a su corresponsal en la elaboración de sus crónicas y reportajes por toda España. En medio del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, este manchego ha tenido la oportunidad de contar a través de su cámara historias de superación y de solidaridad en medio del sufrimiento causado los la Civd-19. Hemos hablado con él en Hoy por Hoy Cuenca.

Italia es el país europeo que primero sufrió los estragos de la pandemia y en España hemos ido siguiendo los aconteceres del país vecino para saber qué nos tocaría vivir después a nosotros. Joaquín Tataya explica que a la RAI le ha interesado “desde los macrodatos de los primeros días hasta las historias más personales que son al final con las que conectas, con las que empatizas, que te ayudan a llevar esta situación”.

Joaquín Talaya, cámara de televisión de Quintanar del Rey. / Cadena SER

A estas historias se suma el interés por conocer cómo vivían esta situación los italianos residentes en España. “Les hemos visitado en sus casas cuando cocinaban potajes o hacían torrijas, en sus trabajos, muchos enfermeros de Italia que están en hospitales de aquí”, relata este camarógrafo conquense.

La mayoría de los reportajes y crónicas se han realizado desde Madrid, pero también se han desplazado hasta Barcelona o Tomelloso, la localidad ciudadrealeña que más se ha visto afectada por el coronavirus. En su viaje también hubo parada en Cuenca y en el espacio cultural Kanoko de la calle de los Tintes.

La historia que más ha conmovido a Joaquín es la de una taxista de Madrid que llevaba a casa a los enfermos que eran dados de alta del hospital de campaña creado en Ifema durante las peores semanas de la pandemia. “La taxista se llama Charo. La conocimos porque llevaba a los sanitarios. Pero entre sus pasajeros estaban también los pacientes que salían del hospital y que ella llevaba gratuitamente hasta sus casas, aún con el riesgo del contagio. Ellos le contaban su experiencia, todo lo que habían pasado. Esas historias son conmovedoras. He conocido personas que no olvidaré jamás”.

Quintanar entre dos fases de desescalada

Joaquín ha llamado la atención sobre la situación de su pueblo, Quintanar del Rey, en la fase uno de la desescalada por ser de la provincia de Cuenca, pero perteneciente al área de salud de Albacete, una provincia aún en fase cero. “Esto puede tener consecuencias tanto a nivel sanitario como económico”, explica. “Creo que, ya que políticamente no se está siguiendo un buen criterio, tanto los ayuntamientos como los ciudadanos tenemos que tener en cuenta que no estamos en una situación tan avanzada y tener mucha precaución. Por ejemplo, esta semana ya hay mercado. No podemos permitir que el virus siga y participar en que continúe el contagio. Me preocupa porque es donde vive mi familia, mis amigos y mis vecinos. Quiero hacer un llamamiento a la precaución, a que estemos atentos y a que no bajemos la guardia”.