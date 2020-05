Ayuso, tras no pasar Madrid de fase: "Se arruinan comercios y cada semana perdemos en torno a 18.000 empleos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado, tras haber decidido el Gobierno central que la autonomía no pase a la fase 1 de la desescalada, que los comercios de la región "se arruinan" y cada semana pierde en torno a "18.000 empleos". A través de sus redes sociales, la dirigente madrileña ha censurado que el Ejecutivo central no les deje pasar de fase, lo que lleva a que esta siga "paralizada". "No hay explicación técnica. No somos la región que más por ciento de contagio tiene. Estamos preparados", ha señalado, al tiempo que ha remarcado que "Madrid ha cumplido".

Tras informar de la decisión, el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha declarado sobre Madrid que ha habido una "discusión importante" con el Gobierno autonómico pero se ha decidido que no avance de fase. Sin embargo, ha puesto en valor los "progresos" de la Comunidad.

Decisión política

En una línea similar a la de la presidenta Díaz Ayuso se ha expresado su vicepresidente. El también líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que la decisión de que Madrid se mantenga en la fase 0 pero con algunas medidas de alivio ha sido "política" y no técnica.

"No han presentado ni un solo argumento que justifique que no podamos pasar de fase. Cumplíamos y se han opuesto. Están condenando a miles de madrileños a la ruina y destruyendo el motor económico de España", ha asegurado.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, también ha asegurado este viernes que el PSOE están "condenado" a Madrid a la "nueva mormalidad" que supone "pobreza" y la "quiebra del comercio". Así lo ha manifestado en la red social Twitter, tras conocerse que la decisión del Gobierno de España de que Madrid no pase a la fase 1 de desescalada el próximo lunes 18 de mayo.

Villacís ha insistido en que la "nueva normalidad" del PSOE hay que definirla como "quiebra del pequeño comercio, 2 meses después ya no aguantan más. Quiebra de restaurantes, cafeterías. Sin ingresos, sin expectativas de tenerlos". Por otro lado, ha señalado que los desempleados están "muchos de ellos sin cobrar el ERTE", lo que se traduce en "pobreza", mientras Madrid "cumple".