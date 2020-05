Asociaciones ecologistas de Córdoba piden no volver a los índices de contaminación previos al confinamiento

Es difícil encontrarle ventajas al confinamiento, pero lo ciero es que la disminución de los desplazamientos y la paralización de muchas actividades económicas ha supuesto una bajada de los niveles de contaminación ambiental drásticos. Haciendo una media entre los datos proporcionados por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el último informe de Ecologistas en Acción, podemos alcanzar el dato de que la contaminación del aire urbano durante la crisis del coronavirus se ha visto reducida en un 65%.

Se reducen sobre todo los niveles de Dióxido de Nitrógeno, Ozono y partículas de tamaño inferior a 10 micrómetros. Por ello, desde la Plataforma Córdoba Aire Limpio invocan a mantener el transporte no motorizado y recuerdan que algunas emisiones no quedan registradas. Así, Guillermo Contreras, portavoz de la Plataforma, advierte que "partículas como los organoclorados o metales no los recogen las estaciones de medición".

La obsesión de Córdoba Aire Limpio siempre ha sido la valorización (incineración) de residuos por parte de la cementera Cosmos. Consideran "anacrónico" que una industria de esas características esté integrada en el casco urbano cordobés, más "cuando los efectos negativos para la salud de las emisiones están más que probados", explica Contreras.

Lo cierto es que Cosmos también tuvo que frenar su actividad con el Estado de Alarma, pero no por las restricciones, sino por falta de demanda ante la paralización del sector de la construcción. Ahora, Córdoba Aire Limpio aguarda la normalización de la situación y la cercanía a esa 'nueva normalidad' para mantener una reunión con la Junta de Andalucía, que "se ha comprometido a instalar un medidor específico de emisiones en el entorno de la cementera".

ENTRE LAS CAPITALES MÁS CONTAMINADAS:

Un informe de 2019 de Ecologistas en Acción situaba a Córdoba entre las 8 capitales de provincia con peor calidad del aire de España. Le acompañaban en este ránking Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza; aunque a la cabeza se situaba Villanueva del Arzobispo.

De hecho, ya en 2017, la Agencia Europea del Medio Ambiente situó a Córdoba y su estación de vigilancia de la contaminación validada de la avenida Al-Nasir en el límite de lo permitido. Todo ello con el riesgo de posible sanción comunitaria a la ciudad, pero más imporante todavía: con el impacto negativo que tiene para la salud. Según un estudio del Instituto de Salud Carlos III (Madrid), la mala calidad del aire causa 0,76 muertes prematuras cada día en Córdoba por la contaminación del aire por partículas.

Para Pepe Larios, presidente de la Fundación Equo, se hace fundamental que "esta situación que vivimos nos haga replantearnos, sobre todo, nuestro modelo de transporte". Así, se plantea el dilema de la seguridad individual, ya que ante la pandemia, el vehículo privado parece la opción más segura para los desplazamientos. No obstante, para Larios, la respuesta está "en el transporte no motorizado, como la bicicleta, el patinete o caminar".



CALIDAD DEL AIRE Y CORONAVIRUS

Un estudio reciente del Instituto Carlos III y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), vincula directamente la propagación del SARS-CoV-2 con factores climatológicos. Además, parece probado que el coronavirus tiene mayor capacidad de expansión en aires contaminados, dado que "las zonas geográficas de mayor afectación coinciden con las que tienen peor calidad del aire", según explica el portavoz de AEMET, Fernando Belda.

Pepe Larios, de Equo, también reconoce que "el uso generalizado de mascarilla", especialmente las FFP2, "tiene cierto efecto protector frente a la contaminación", dado que se filtran algunas de las partículas más perjudiciales como las PM10 o PM2.5.