Berjón: "Estadios vacíos, meter un gol y casi no poder celebrarlo... es raro por no llamarlo de otra manera"

El Real Oviedo ha tenido hoy su primer entramiento grupal después de haber estado durante toda la semana pasada ejercitándose cada jugador en solitario. En total tres grupos de 10 jugadores cada uno entre los que ha estado Saul Berjón.

El capitán del conjunto carbayón es uno de esos futbolistas cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio y que han accedido a jugar gratis el resto de los días necesarios, a partir de esa fecha, sin cobrar. Una idea que han adoptado todos cuya vinculación terminaba el próximo mes, tras haber decidido el cuadro carbayón no aplicar reducción de sueldos o ERTE.

"El hecho de tener contacto con la gente ya es diferente, se agradece. Vamos sumando entrenamientos y paso a paso. Fue mucho tiempo parado, más de lo que solemos estar de vacaciones. Poco a poco, estamos ante el inicio de una pretemporada y cada semana irá mejorando el aspecto físico. Me viene bien porque después de la operación no pude hacer casi pretemporada en ese momento y me viene bien para coger ritmo", explicó en primer lugar.

"Fue muy sencillo. Tenemos todos que arrimar el hombro. No había mucho que negociar. Mi continuidad... habré con Arnau en su día y ahora está todo parado. Es una situación atípica y requiere que así sea", comentó Berjón sobre su renovación.

"Hablando con algún compañero en Alemania... no tuvieron confinamiento, siguieron entrenando todo este tiempo y tuvieron muchas lesiones. Entonces nosotros que llevamos en casa dos meses, no me quiero imaginar la vuelta. Nos hace falta la pretemporada, quizá mas tiempo del que creen", añadió el capitán carbayón.

"El fútbol en solitario no tiene ningún sentido, no es real. Hay muchas cosas que hacen que no parezca fútbol. El estar ahora en grupos te alegra más los días y puedes hacer fútbol de verdad, porque es que de otra manera no es real", comentó Saul sobre esta primera semana de entrenamientos.

"Son tres puntos cada fin de semana pero es muy diferente. Estadios vacíos, meter un gol y casi no poder celebrarlo... es raro por no llamarlo de otra manera. Hay que adaptarse y celebrar muchos goles estando distanciados", sentenció.