No se llama Marisa pero la llamaremos así y, en este reportaje, distorsionaremos su voz porque tiene miedo a ser reconocida. Trabajó en la planta COVID del Hospital Santa Lucía de Cartagena durante el primer mes de la pandemia.

Escucha el reportaje completo en 'Hora 25':

El día a día en el hospital

Cuenta que ha vivido el último mes "enfundada en un traje que no sabía si le protegía", "cuidando a personas enfermas hasta su último aliento" y sin descanso. Su trabajo consistía en dar de comer a los enfermos más impedidos, limpiar camas o cambiar pañales. Algunas de las tareas más ingratas del trabajo en el hospital que tenía que hacer metida en un traje y con mascarilla, guantes y gafas que le provocaban muchos problemas.

Los días en la planta COVID fueron durisimos. Nos cuenta que "vio irse a padres y a hijos". Y que en una misma planta fallecía un hombre mientras su hija estaba ingresada dos habitaciones más adelante.

El aplauso, por Whatsapp

Y volvía a su casa "sola y triste" (dice que ha sentido mucho aislamiento, que esto lo ha vivido completamente sola, y apoyada en sus compañeros) y "con mucho miedo a contagiar de su tristeza a sus seres queridos". Cuenta que llegaba a casa, dejaba el móvil, y se ponía a llorar "una noche tras otra". Le llegaban los aplausos por el Whatsapp de amigos o familiares, pero no pudo ver a su pareja o a su madre por miedo al contagio.

Vio a muchos compañeros trabajar pensando que estaban contagiados. En la UCI del hospital, en las zonas COVID, denuncia que muchas personas fueron obligadas a trabajar a pesar de tener síntomas.

La entrevista de trabajo

Y ahora, cuando ha pasado la marabunta de los primeros días, su contrato ha sido rescindido. No ha cobrado todavía, pero esa es otra historia. Lo que ha ocurrido, y quiere denunciar publicamente aunque con miedo a no volver a ser contratada en ningún sitio, desmiente la frase de que esta crisis nos iba a hacer mejores como sociedad.

Marisa fue a una entrevista de trabajo y "como no había mentido en el currículo" incluyó su paso por el hospital. Durante la conversación, que fue telefónica, le preguntaron "si era cierto que hacía una semana que había trabajado en la planta COVID del hospital cartagenero". Ella cuenta que "lo puso con orgullo, porque pensó que era algo bueno, positivo, que le añadía experiencia". Pero no era así.

La realidad que se encontró es que su entrevistadora, que ya estaba casi convencida para contratarla, "se quedó totalmente descolocada". Interrumpió bruscamente la conversación y le dijo que tenía que consultarlo con un superior.

Una hora después la llamaron de la misma empresa y le dijeron que no podía trabajar con ellos. Le explicaron, con total normalidad, que "no se fiaban de que estuviera contagiada por haber trabajado en una planta COVID" y que "preferían contratar a alguien que no hubiera trabajado nunca". No se lo podía creer. Se lo contó a su madre y no dice que se sintió muy mal: "Me discriminaron por haber ayudado a los demás".

Epílogo

Para sobrevivir ha buscado trabajo temporal en otro sector. Igual de digno, el campo, pero no es el suyo. Y ahora se siente mal. No para de pensar que la sociedad la va a rechazar, que durante un tiempo va a ser una "apestada".

No se llama Marisa. Pero sí es auxiliar de enfermería con 6 años de experiencia. Durante un mes, sudó bajo un traje mientras daba las comidas y cambiaba pañales a personas enfermas durante esta pandemia cruel y desconocida. Tras los aplausos, ha llegado el estigma.