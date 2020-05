Charlie Arnaiz: "Ante unas circunstancias como las de ahora, el arte nos ayuda a superarlas"

El alicantino Charlie Arnaiz, afincado en Madrid, siempre ha estado conectado con la música, ya fuese con su banda de pop rock ‘Indras’ o en los varios proyectos en lo que se tuvo que meter para ganarse la vida en sus primeros pasos en la capital. Dicen que "el que no arriesga, no gana" y Charlie apostó y también trabajó duro, hasta sacar adelante hace unos cuatro años, Dadá Films junto a su socio Alberto Ortega. Desde entonces no han parado de crear películas, documentales, cortometrajes, videoclips, piezas publicitarias, corporativas y como dice su web “todo eso que tienes en tu mente y que todavía no te has atrevido a sacar”.

En la entrevista que hemos tenido hoy en el programa Hoy Por Hoy Alicante, hemos hablado de dos de sus nuevos y potentes proyectos. El primero de ellos, sobre Manuel Carrasco, donde se han encargado de hacer el documental para Amazon Prime “Me dijeron de Pequeño” que nos acerca los momentos previos al concierto del artista onubense que dio ante más de 55.000 personas en el estadio Wanda Metropolitano a finales de 2019. Todo un hito para un artista español. “Nunca te haces a la idea de lo que supone dirigir un documental en un lugar como el Wanda, donde tienes que ir en carrito de golf de un lado a otro. Eso imposibilita mucho la producción” nos explicaba Arnaiz.

Entre las anécdotas en el documental que nos contaba el director, están las imágenes de la cámara de video que le dejaron a Almudena, la mujer de Manuel, quien consiguió capturar esos momentos de intimidad que de otra manera hubiesen sido imposible ver. “Se veía la noche antes del concierto a Manuel desvelado, sin poder dormir. Recibiendo llamadas y creando la letra de la canción con la que abrió el concierto esa mágica noche en el Metropolitano. “Conseguimos un umbral de intimidad que nosotros no podíamos pasar, obviamente porque nosotros no nos podemos meter en la cama con él” nos decía entre risas Charlie.

Charlie Arnaiz: “Ante una tragedia de esta magnitud todos reaccionamos del mismo modo”.

Y el segundo de los proyectos en los que están metidos Dadá Films es la producción de un proyecto precioso para el cantante Alejandro Sanz, se trata de la película “El Mundo Fuera”. Una historia sobre el confinamiento que estamos viviendo, contada desde la visión de los seguidores del propio artista. “Alejandro nos llamó para decirnos que quería crear una plataforma donde cualquier persona de cualquier parte del mundo pudiese subir sus videos y con eso hacer una película. “Hemos recibido más de 4.000 videos, que ya estamos creando y montando desde casa. Es un testimonio de vida donde nos son solo historias del confinamiento, hay re-interpretaciones de temas del propio Alejandro o el concierto que dio a través de Instagram Live junto a Juanes, hace unas semanas desde su casa”.

Aquí tienes la entrevista completa que hemos tenido en el programa con el director de Dadá Films, Charlie Arnaiz.