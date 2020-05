La donación más refrescante para casi 5.000 personas

La empresa de congelados, Grupo Clazamar, se ha propuesto endulzar a toda la población de la localidad ciudadrealeña de Santa Cruz de Mudela. Un municipio que cuenta con 4.107 habitantes y que han recibido la donación más refrescante realizada en nuestro país.

En este sentido, esta empresa, junto con su proveedor de helados, Helados Alacant, ha distribuido más de 48.000 helados a toda la población de este municipio, situado al sur de la provincia de Ciudad Real. Con ello, entre los vecinos se han repartido estuches de cuatro helados para cada uno de sus habitantes. No obstante, esta compañía, también, ha repartido estos conos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centros educativos, Servicios Sociales, entre otros.

Asimismo, el director general de esta empresa de distribución de productos congelados. Claudio Vacas, ha asegurado que "que más da que perdamos un poco más". Todo ello, ante el stock que no han logrado dar salida, debido al parón en la Hostelería. En este sentido, el propio Vacas ha detallado que la fuente de ingresos principal de esta compañía es este sector, que supone el 80 % de sus ventas.

AUDIO | Escucha la entrevista a Claudio Vacas

Sin embargo, su propietario se muestra optimista con el pase a la fase 2, puesto que prevé que se comience a mover este sector. Un sector, el de la Hostelería, en el que muchos establecimientos no han abierto con el paso a la Fase 1, ya que no les resulta rentable al contar, únicamente, con el 50 % de las mesas habituales en sus terrazas. Además, confiesa que las ventas en alimentación sí que han aumentado con el confinamiento, pero "no han servido para compensar las pérdidas".

Una situación de incertidumbre que, también, tienen en esta compañía. Un grupo que pronostica que, durante este 2020, la caída de ingresos será de un 40-50%. Unas pérdidas que no le impiden endulzar la vida a los habitantes de la localidad en la que tienen afincada su sede. De hecho, esta empresa también ha donado diversos alimentos a comedores sociales y a los Servicios Sociales, con el fin de paliar las consecuencias de esta crisis para las personas más vulnerables.

La logística de la donación más refrescante

No obstante, para poder distribuir los más de 48.000 helados, esta empresa se ha puesto en contacto con el consistorio de Santa Cruz de Mudela, quien, a través de los voluntarios de Protección Civil de la localidad han ido repartido estos productos. Un reparto que se ha efectuado, puerta a puerta, con el fin de verificar que estos helados llegan a todos los habitantes.

Un reparto que se ha prolongado durante dos jornadas, tanto este miércoles como este jueves, a través de ese grupo de voluntarios. Un gesto que, tal y como ha reseñado el propio Vacas, ha buscado "endulzar a la gente y que haya algo de alegría, porque solamente se escuchan penas en esta época".