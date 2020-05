Nuria Montes:"Nadie puede plantear la recuperación del turismo si el puente con Reino Unido no se reestablece"

Preocupación en la patronal hotelera de la Costa Blanca ante los planes de Reino Unido de comenzar a abrir corredores turisticos seguros con otros países de nuestro entorno como Grecia o Portugal, y no con España. Preocupación, pero no sorpresa, pues entienden que es consecuencia directa de la cuarentena obligatoria de 14 días que ha impuesto el Gobierno para los extranjeros que entren a nuestro país.

Desde HOSBEC, su secretaria general Nuria Montes cree que España ha enviado una "imagen completamente reacia" al exterior, de ahí que Reino Unido haya empezado a trabajar en el relanzamiento de sus estrategias turísticas con los países en los que no existe esta cuarentena.

"Obviamente Reino Unido no se plantea ningún acuerdo de este tipo con España. Grecia o Portugal no han puesto estas restricciones a los turistas británicos y por eso son los primeros destinos con los que están trabajando", lamenta.

Montes recuerda que muchas empresas hoteleras en la Costa Blanca dependen esencialmente del turismo internacional y la incertidumbre "sigue y persigue" con noticias así, señala. Por ello, urge al Gobierno de España a trabajar en estos pasillos turisticos "cuanto antes" y a priorizar los mercados turisticos deseables. El primero, el británico, que destaca "por encima de cualquier otro con una diferencia abismal". De hecho, "nadie puede plantear una recuperación del turismo si el puente con Reino Unido no se reestablece lo antes posible", dice.

Por ello insiste en que este mercado debe ser una prioridad, pero también Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos o los países nórdicos. "Sabemos que demanda hay y que venta habría", asegura. Es, por tanto, una cuestión de negociación política.

"Hay países que se están moviendo con más rapidez", lamenta Montes. No obstante, es optimista y confía en que la situación se solucione pronto, ya que "Europa empezó a trabajar con esta idea de los pasillos bilaterales hace apenas tres días" y en ese plazo, no ha dado tiempo al Gobierno a plantear los puentes. "Me consta o me debería constar que el Ministerio de Asuntos Exteriores ya está trabajando este tema", apunta.

En cualquier caso, el sector en la Costa Blanca tiene la mirada puesta en el mes de julio, pues "ha descontado ya antes de esa fecha cualquier actividad internacional". Por tanto, solo cabe "esperar a ver cómo evoluciona el mercado internacional" en las próximas semanas.

Tres vuelos este fin de semana en el aeropuerto de Alicante - Elche

Paralelamente, este sábado por la mañana llega al aeropuerto de Alicante-Elche el primer vuelo internacional desde que se decretara el confinamiento.

Está previsto que aterrice a las 11 h procedente de Oslo y sus pasajeros serán los primeros viajeros que lleguen al aeródromo que tengan que pasar los 14 días de cuarentena tras someterse al control pertinente de Sanidad Exterior.

También deberán hacerlo quienes aterricen por la tarde, en otra aeronave programada desde Estocolmo, y los que lo hagan el domingo por la mañana, igualmente desde Oslo.

Valencia y Alicante son, después de la negociación realizada por el Consell con el Gobierno, dos de los cinco aeropuertos peninsulares que pueden acoger vuelos internacionales. Recuerdan fuentes aeroportuarias que son viajeros con justificación, es decir, que llegarán por cuestiones laborales o porque tienen residencia demostrada aquí.

Caída del 99 %

El aeropuerto Alicante-Elche está viendo cómo la pandemia está afectando duramente a su operativa. El mes de abril cerró con solo 2.378 vuelos operados, lo que se traduce en una caída del 99 %.

En la misma línea se presenta el mes de mayo, que el año pasado registró 1,4 millones de pasajeros. Con vistas para el futuro, existe"poca visibilidad" para hablar de previsiones ante un panorama tan cambiante, según las mismas fuentes.