M.ª Ángeles Medina: "Reforzar la atención primaria no es volver a forzar; no podemos hacer más con menos"

Nunca antes la atención primaria había despertado tanta atención mediática y política como hasta ahora. Sanidad le ha encomendado un papel clave en esta nueva normalidad: la detección de casos sospechosos de coronavirus, el rastreo de sus contactos y su seguimiento. Una ardua y fundamental labor para una disciplina que no estaba "ni saneada, ni invertida", según la doctora M.ª Ángeles Medina, portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria, que se ha creado con motivo de la pandemia y que está integrado por el Colegio de Médicos, el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana, la Asociación Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria o varias asociaciones de pediatría, entre otros.

En Hoy por Hoy Alicante, Medina ha celebrado que la sociedad se haya dado cuenta de la importancia de la atención primaria, ya que hasta ahora ha sido "la cenicienta del sistema nacional de salud y la gran olvidada del presupuesto destinado a Sanidad". Por ello, aplaude que "se haya puesto de moda", aunque recuerda que "siempre ha estado ahí".

Pero, para que la atención primaria pueda seguir cumpliendo con su cometido histórico y atender, además, a las nuevas tareas encomendadas por Sanidad para controlar la COVID-19, "hace falta reforzarla".

No obstante, "reforzar no es volver a forzar", advierte Medina. "No podemos hacer más con menos, necesitamos de verdad una inversión", insiste.

En este sentido, y respecto a la contratación de 1.200 profesionales por parte de la Conselleria de Sanitat, explica que no han llegado todavía a los centros de salud y que hay categorías -como el personal administrativo o los celadores-, que no tiene "un perfil adecuado" para realizar las tareas de rastreo porque, por ejemplo, no pueden acceder a la información clínica del paciente.

Además, en ese refuerzo no se incluyen los facultativos médicos, por lo que Medina pide que se contrate a los médicos residentes de cuarto año que desde este martes están en el paro porque ayer terminaron su formación MIR. En total, más de 40 pediatras y 168 médicos de familia en toda la Comunitat Valenciana, que "no son muchos", pero sí muy necesarios para que la atención primaria pueda asumir las nuevas tareas que tiene encomendadas por el coronavirus.

Informes del Ministerio

La atención primaria también es protagonista en los informes que justifican el pase de la Comunitat Valenciana a la fase 1 y que publicó anoche el Ministerio de Sanidad. En dicho documento, firmado el 15 de mayo, el Gobierno considera que nuestra autonomía cuenta actualmente con "recursos humanos y materiales suficientes en atención primaria para la detección y diagnóstico de nuevos casos".

Precisamente, la poca capacidad para hacer pruebas PCR o la elevada movilidad, frenaron el pase a la fase 1 de los departamentos de salud de Alicante o Sant Joan, pero también el aumento de nuevos casos registrados durante las dos semanas previas a esa decisión.

En los 14 días previos al 8 de mayo, fecha en la que se firmó el informe, Alicante sumó 1.000 nuevos casos,"en su mayor parte personal sanitario o esencial"; una cifra que se redujo hasta los 128 casos en la siguiente semana, cuando ya se permitió el pase a la fase 1.

En la parte superior de la noticia puedes escuchar la entrevista íntegra a M.ª Ángeles Medina en Hoy por Hoy Alicante.