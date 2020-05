Un año de la noche que abrió la puerta de María Pita a Inés Rey

Cerca de la medianoche del 26 de mayo de 2019 la socialista Inés Rey lograba el sorpasso sobre la Marea Atlántica y convertía de nuevo al PSOE coruñés como fuerza de gobierno. Unas elecciones municipales que ganaba el PP por algo más de 300 votos y que colocaban a Marea Atlánica en tercera posición tras perder más de 10.000 votos y 4 concejales.

Un año despues la legislatura está marcada por una crisis sanitaria y su deriva económica. Inés Rey reconoce que los próximos meses vendrán marcados por la pandemia, por eso considera esencial mantener las relaciones en las que el gobierno ha venido trabajando estos meses.

Rey destaca que con la aprobación de los prespuestos se ha marcado el perfil y el modelo de ciudad: "Así lo entiende el gobierno municipal y es lo que hacemos frente o al lado de las demás administraciones y ese diálogo y respeto institucional ha servido para desbloquear infraestructuras que estaban pendientes, desde luego lo que no vamos a hacer es a perder la firmeza por los interesas de la ciudadanía ante cualquier otra administración"

En la contra, en el PP lamentan que el PSOE no haya tenido tiempo para asentar un proyecto de gobierno. Roberto Rodríguez, que se estrenaba como portavoz tras la marcha de Beatriz Mato, apela a la unidad ante la próxima convocatoria electoral: ”Lo que tiene que preocuparnos ahora que es la prioridad sanitaria y las medidas para que social y económicamente salgamos de esto . El PP por ahora no ha caído y no creo que vaya a caer en esa tentación de anteponer los intereses electorales. “

Marea Atlántica se erige como la principal fuerza política con la que el gobireno local debe llegar a acuerdos, un gobierno del que hacen un balance desigual. María García, habla de una oposición exigente y constructiva: "Perdimos a alcaldía, pero temos un papel clave no pleno para aprobar políticas en beneficio da cidadanía e nese sentido estamos sendo una oposición esixente pero constructiva, non se nos ocorre bloquear ó Concello por intereses de partido.”

Los nacionalistas ven luces y sombras en un gobierno del que destacan la virtud de haber sabido llegar a consensos estando en minoría, aunque les preocupa que ese objetivo redunde en menos efectividad al negociar con otras adminsitraciones, como la Xunta, según Paco Jorquera, portavoz del BNG: ”O dialogo non debe confundirse coa ausencia de firmeza, son claros os incumplimientos sistemáticos da Xunta e do Gobierno central coa cidade, i esa disposición non debe traducirse en aceptar tráganas, se non nunha actitud de esixencia para a cidade.”

En Ciudadanos, con un acta por primera vez en A Coruña, destacan los esfuerzos por llegar a acuerdos, demandan al gobeirno local iniciativa especialmente para el impulso económico de la ciudad estos próximos meses.