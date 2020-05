Sanidad publica los informes que impidieron a Madrid cambiar de fase

El Ministerio de Sanidad califica tan solo como "aceptable" el sistema de detección precoz del coronavirus en Madrid. Casi lo mínimo exigido para que se haya podido cambiar de fase aunque reconoce también los esfuerzos realizados por la Comunidad. Es una de las conclusiones de los informes realizados por el Ministerio para autorizar o denegar el cambio de fase de las autonomías que, por fin, hizo públicos este lunes por la noche.

Hace semanas que la Comunidad se los reclamaba estos tres informes, uno por cada vez que pidió el cambio. Si Madrid no lo consiguió hasta el tercer intento fue porque antes no tenía capacidad suficiente para hacer las pruebas; de hecho, hace tan solo quince días que activó el plan de detección precoz.

Ese último informe califica los indicadores de diagnóstico temprano solo como “aceptables”. El problema es que los centros de salud solo pueden hacer PCRs, de momento, al 43,8% de los casos sospechosos que les llegan, frente al 100% de los hospitales. Con todo, concede el Ministerio, ha hecho un esfuerzo importante. El informe también recoge el refuerzo de los llamados rastreadores, que pasan de 36 efectivos a 139. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya no habla de motivaciones políticas tras las decisiones de los técnicos del Ministerio, pero ha insistido en Telemadrid en que hay una doble vara de medir con las Comunidades.

El informe sí que reconoce la capacidad de camas de Madrid y, en los 3 informes, el esfuerzo a la hora de informar a los ciudadanos. En cualquier caso, esta es solo una parte de esta particular conversación entre administraciones, en formato informes. El Ministerio ha publicado su respuestas, pero no los informes que presentó la Comunidad, que no son públicos, y que uno de ellos provocó incluso la dimisión de la Directora General de Salud Pública. Radio Madrid ha preguntado a la Consejería si piensan publicarlos, pero han evitado responder a la pregunta.