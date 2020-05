"La crisis actual debe llevarnos a replantear el sistema educativo"

La neurobióloga santanderina Mara Dierssen reclama en la Cadena SER que la igualdad se incorpore como eje transversal en el avance en I+D+i. Investigadora en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, considera que no se puede perder la mitad de los cerebros brillantes de la humanidad en un ámbito como la ciencia que se enriquece con la colaboración que nace de los grupos variados, no solo en función de sexo, “porque cuanto más variados son los grupos más rica es la discusión”.

Con Mara Dierssen, líder mundial en investigación en síndrome de down, hemos dado continuidad a un nuevo espacio mensual, dentro de Hoy por Hoy Cantabria, con la colaboración de Viesgo, en el que tratamos de buscar cuáles son las dificultades reales con las que se encuentran las mujeres en la lucha por la igualdad.

Charlando con una estudiosa del cerebro humano, no nos hemos resistido a preguntar si el cerebro masculino y el femenino son distintos. “Existen unos dismorfismos sexuales, debido a los neurotransmisores y las hormonas que predominan en cada sexo que originan áreas cerebrales distintas, pero esa diferencia se ha utilizado para decir que las mujeres somos menos capaces de determinadas tareas y eso es lo que no es cierto. Cuando se evalúan áreas de cognición, no hay diferencias entre sexos. Es difícil determinar si un cerebro es femenino o masculino mirando solo la neocorteza” ha asegurado rotunda Dierssen.

En este sentido, avanza que el modelo educativo español necesita una reflexión muy profunda. “Esta crisis es una oportunidad para replantearlo. Tenemos un modelo muy similar al victoriano, el profesor no debe ser solo un transmisor de información, sino de conocimiento. Se trabaja en incrementar los curricula, cuando “la información está ya disponible” ha lamentado Dierssen.

Licenciada en Medicina por la Universidad de Cantabria ha destacado que cada vez más mujeres se dedican a la investigación científica. “Yo no veo tantas diferencias en la composición de los grupos de investigación como en el liderazgo, donde la diferencia es brutal. Hay un sesgo masculino que no se corrige, con una proporción de mujeres líderes muy inferior a la de los varones en ciencia”. Lo que no tiene tan claro Dierssen es que haya diferencias en cómo dirigen las mujeres que llegan a puestos de responsabilidad. “Se ha hablado mucho del estilo de liderazgo femenino, con más tendencia a liderar por consenso, intentando imponer menos, pero tampoco creas que hay tantas diferencias, hay otros muchos factores educacionales o sociales que influyen” en opinión de Dierssen.

Durante la charla, le preguntamos por su último proyecto, una investigación para determinar cómo la COVID-19 afecta a las personas con síndrome de down. Nos ha detallado que su equipo se encuentra en la primera parte del estudio, pero puede adelantar que tampoco parece que tengan un perfil muy diferente al resto de personas afectadas, aunque sí se ha determinado, que, como sucede con la población general, los jóvenes tienen menos riesgo de infectarse.

Esta científica rockera, elige para cerrar su entrevista una canción de su propio grupo, en el que canta junto a 2 de sus 4 hijos, ‘From Lost to the River’ (traducción literal del clásico ‘de perdidos al río’) y se ríe al reconocer que puede ser una forma de resumir cómo trabajan los investigadores españoles en este momento. Con su tema ‘Fuera de lugar’, compuesto por un chico con autismo, despedimos la charla con Mara Dierssen.