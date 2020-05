Levantar "la cortina del Universo" con el Telescopio Espacial James Webb

Macarena García Marín nació en Tenerife, se graduó en La Universidad de La Laguna y se especializó en astrofísica. Ahora trabaja para la ESA y la NASA dentro del equipo de desarrollo del Telescopio Espacial James Webb, cuyo proyecto se inició hace casi dos décadas y espera su lanzamiento para 2021 en sustitución del histórico Telescopio Espacial Hubble. Al otro lado del teléfono, desde Estados Unidos, García Marín plasma en el programa A Vivir Canarias lo que puede imaginarse durante toda la conversación como una sonrisa en la cara y el férreo compromiso con la Ciencia.



P: Estamos ante uno de los proyectos espaciales más importantes, si no el más, de nuestra historia reciente. El lanzamiento está previsto para 2021, ¿cómo ha afectado al desarrollo del James Webb la crisis sanitaria?

R: Desde que empezó la Covid todos los compañeros que trabajamos en el proyecto tenemos que hacerlo desde casa, solo en estas últimas semanas se está empezando a retomar un poco la normalidad, siguiendo toda una serie de procedimientos para asegurarnos de que todo el mundo esté a salvo y nadie se contagie. Pero sí es cierto que ha sido un test para garantizar que podemos trabajar en remoto, que podemos seguir siendo un equipo internacional. Esto nos afecta, evidentemente, pero estamos intentando hacerlo lo mejor posible.

P: Personalmente, ¿cómo has vivido la crisis sanitaria?

R: Casualmente yo estaba en Tenerife, en el Instituto Astrofísico de Canarias porque estábamos organizando un congreso sobre el Telescopio James Webb para hacer una charla pública en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Fue justo cuando empezó el pico de la crisis y el presidente Trump declaró las limitaciones de viajes desde Europa. Me pilló en casa, pero en seguida tuve que volver aquí (EEUU) para estar con mi familia. Pero evidentemente lo he vivido con preocupación porque siempre, desde lejos, las cosas se ven un poco más difíciles. Personalmente, lo he vivido como todo el mundo, intentando equilibrar trabajo y familia, intentando hacerlo lo mejor posible y gestionar el estrés y las dificultades.

P: Todos tenemos en la retina el Hubble, esperemos que cuando el James Webb despliegue no tenga los mismos problemas, aunque afortunadamente se pudo reparar… ¿Qué supone el Telescopio James Webb?

R: En cuestión Ciencia y avance científico, el James Webb va a abrir el Universo más lejano. El Telescopio Espacial Hubble descubrió galaxias muy antiguas, cómo se formaban, cómo evolucionan, también el Universo cercano… El James Webb va a ir mucho más allá (…) Se va a poder observar absolutamente todo, desde cómo se formaron las primeras galaxias hasta nuestro sistema solar. Y una de las cosas importantes es que, en comparación con el Hubble, el James Webb se centra más en observar el infrarrojo, que es un rango de la longitud de onda que nos permite ver objetos más fríos y a través del polvo.

Imagino que todo el mundo tiene en mente imágenes del Telescopio Espacial Hubble donde se ven nubes de polvo muy brillantes, con estrellas, pero muy oscurecidas por el polvo. El James Webb va a mirar detrás de todo eso, nos va a permitir ver cómo las primeras estrellas nacen, cómo evolucionan…

El Hubble, cuando lo lanzaron, tuvo muchos problemas y fue algo bastante increíble. En el caso del James Webb, al estar tan lejos, a millones de kilómetros de la Tierra, si algo se estropea no se pueden lanzar astronautas para que lo reparen. Es una de las limitaciones y por lo que el testeado en tierra del Telescopio ha llevado tanto tiempo y se hace un trabajo tan increíblemente detallado, porque hay que asegurarse de que, dentro de lo que se puede testear y verificar, todo va a funcionar bien. No va a hacer falta enviar a nadie, no está en los planes enviar a ningún astronauta a repararlo.

P: Has trabajado, sobre todo, en MIRI. ¿En qué consiste?

R: El Telescopio tiene cuatro instrumentos, todos observan en el infrarrojo este rango que te permite ver a través del polvo y se divide en varios, uno es el infrarrojo medio y otro el cercano. Tres instrumentos trabajan en el infrarrojo cercano y eso va a permitir ver objetos más fríos, van a tomar espectros, ver a través del polvo… Va a ser fantástico. MIRI va más allá, va hacia el infrarrojo medio y puede ver objetos más fríos y lejanos, objetos que se han visto con otros telescopios espaciales como el Spitzer, pero con una resolución muy pequeña. MIRI nos va a dar un detalle increíble, no solo de objetos ocultos detrás de grandes nubes de polvo y que son muy fríos, sino de las primeras galaxias que se formaron. Va a levantar la cortina.

P: Estamos salivando porque se levante la cortina… El tiempo de observación del James Webb va a ser mucho mayor que el del Hubble, con lo cual puede haber muchos más descubrimientos…

R: Todo el tiempo de observación va a estar disponible. Y una de las ventajas del James Webb es que puede observar todo el cielo a lo largo del año y es una observación continua, no hay órbitas como en el caso del Telescopio Espacial Hubble. Podemos observar básicamente todo el año. Parte de esas observaciones se tienen que dedicar a lo que llamamos “calibración”, que es asegurarnos de que las medidas son correctas y de que los instrumentos funcionan bien y están en buen estado. Todo lo demás se va a dedicar a la comunidad científica.

P: Lo que ha estado más de moda en estos últimos años son los exoplanetas… El James Webb qué puede ofrecer, ¿una visión de las estrellas y de esos sistemas planetarios más diáfana?

R: James Webb no es un buscador de planetas en el sentido de escanear todo el cielo y ver qué estrellas tienen planetas asociados, pero sobre todo al principio se va a dedicar a observar estrellas que se sabe que tienen planetas y va ser capaz de caracterizar las atmosferas, los tamaños y la composición química de esos planetas en un rango de longitud de onda que todavía no se ha explorado. Por supuesto el objetivo último siempre es descubrir indicios de vida en planetas extrasolar y contribuir a todas las misiones y observaciones que se están haciendo.



P: Has estado en contacto total con el Instituto Astrofísico de Canarias, que juega un papel clave, absoluto, en el Archipiélago. ¿Cuál es la vinculación entre el James Webb y el IAC?

R: El IAC no ha estado relacionado en construir o generar elementos para el James Webb, eso se ha liderado en algunos sitios de Madrid, pero el IAC, como es puntero en la Ciencia en España, desde el principio han querido traer la misión para que la comunidad científica tenga acceso al Observatorio, sepan cómo utilizarlo y realmente se explote bien toda la Ciencia que va a venir a Europa. También es importante que la Ciencia no solo se quede en los científicos, sino que el público tenga acceso y pueda disfrutar de todo lo que vamos a aprender con el James Webb.

P: Es increíble como antes hablábamos del James Webb como el Telescopio espacial de la próxima generación… Pero ya ha llegado. En un ámbito menos técnico, con la pandemia nos hemos replanteado el valor de la ciencia y la importancia de la investigación... ¿Qué opina al respecto?

R: Creo que en realidad muchísima gente valora la Ciencia. Proyectos como el James Webb pueden ser un poco abstractos porque al final uno se puede preguntar: “Bien, observas galaxias, observas estrellas, pero, ¿cuál es el beneficio en la vida diaria de la sociedad además del conocimiento?” La realidad es que detrás de todos estos proyectos hay tanto trabajo que se desarrolla detrás, tantos años de investigación, que al final acaba revirtiendo en muchos aspectos de la vida diaria: tecnología, comunicaciones… Acaba teniendo un impacto. No solo en la vida diaria, sino en el concepto en sí de que la Ciencia base es importante y la educación científica de la comunidad es muy importante. Debemos valorarla, fomentarla y los científicos debemos tomar la responsabilidad de llevar la responsabilidad de llevar la Ciencia al público y compartirla con todo el mundo. A día de hoy es incluso más relevante darnos cuenta de que vale la pena invertir en Ciencia y vale la pena que una sociedad ponga el esfuerzo porque a la larga es beneficioso. En la situación en la que estamos, la Ciencia es la que nos va a sacar de esto.

P: También nos da una lección de humildad, esa investigación nos pone nuestro lugar en el cosmos. Como decía Carl Sagan, podremos vernos como ese pequeño punto azul pálido, y, quizá, desde un punto de vista filosófico, nos hace ser mejor persona…

R: Absolutamente de acuerdo, uno se siente muy pequeño cuando lo pone en perspectiva…