Así será la vuelta a las aulas en Madrid en la fase 2

Mascarilla obligatoria cuando no se pueda garantizar la distancia de dos metros, turnos de llegada escalonados o pasillos internos para evitar cruzarse con otras personas. Son algunas de las medidas que contempla el borrador que ha elaborado la Comunidad de Madrid de cara a la fase 2 del plan de desescalada. La SER ha tenido acceso a esas instrucciones, que son las primeras que elabora la dirección general de recursos humanos de la Consejería de Educación para la reincorporación del personal a los centros educativos si, como todo apunta, el próximo lunes la región avanza al siguiente paso de la desescalada.

Ese borrador contempla las medidas que la Comunidad de Madrid exigirá a los centros educativos, tanto en materia sanitaria como de organización, para esa vuelta. Colegios, institutos y escuelas infantiles tendrán que evitar una coincidencia masiva en sus edificios, establecer turnos de llegada escalonados, incluso hacer rotaciones semanales de los empleados en sus puestos presenciales y priorizar que se acuda al centro en bicicleta o caminando.

El uso de mascarilla será obligatorio cuando no se pueda cumplir con la distancia de seguridad de dos metros, tanto fuera como dentro de las aulas. Y habrá zonas en las que los centros tendrán que establecer señalizaciones específicas tal y como se marca en este documento. Por ejemplo, en el hall del edificio se deberá calcular y señalizar el aforo máximo permitido y en los pasillos se establecerán vías de circulación para evitar cruces. Las familias solo podrán entrar si es con cita previa. Además, todo aquel que pase al centro tendrá que desinfectarse las manos.

En cuanto a la organización de la enseñanza, dice el borrador de Educación que los centros tendrán autonomía para organizar las sesiones presenciales de sus alumnos y se proponen algunas opciones como la asistencia alterna, 'semigrupos' paralelos, la reorganización de horarios y la habilitación de espacios para garantizar la distancia de dos metros. En todas las clases sin lavabo habrá que instalar dispensadores de gel desinfectante, papel higiénico y papeleras. En el caso de educación infantil, la consejería propone delimitar zonas separadas entre niños.

En los recreos, que podrán establecerse en pequeños grupos, habrá que guardar también la distancia y lavarse las manos a la vuelta a clase. En los comedores, si hiciera falta la reapertura, según este documento, los alumnos tendrán que situarse a dos metros de distancia teniendo en cuenta el aforo máximo de las instalaciones; además, toda la vajilla pasará por el lavavajillas aunque no se haya usado. En los baños, Educación propone que al menos se limpien tres veces al día, que haya jabón o gel obligatorio y que se señalice cuando el aseo esté ocupado para guardar la distancia.

Todo el edificio se desinfectará al menos una vez diaria y se recomienda una ventilación de aulas y zonas comunes frecuente, de al menos 5 minutos cada vez. Si hay un caso sospechoso, se le alejará en una sala aparte, con mascarilla, y se elaborará un listado de contactos estrechos que se comunicará a la dirección de área territorial correspondiente



El calendario del retorno a las aulas



Si la Comunidad de Madrid entra en fase 2 el próximo lunes, como ha propuesto el gobierno de Ayuso, podrán volver a las aulas aquellos alumnos de primaria que sean citados por sus respectivos centros porque hayan detectado problemas de aprendizaje en la educación a distancia. Será, en todo caso, una decisión voluntaria de las familias.



A partir del 16 de junio, fecha en la que acaban los exámenes finales de secundaria, podrán volver a clase los alumnos de segundo de bachillerato para preparar la Evau. Y a partir del 23 de junio, fecha en la que Madrid podría entrar en fase 3, se abrirán las escuelas infantiles para aquellos alumnos de 0 a 3 años cuyos padres no puedan teletrabajar y así lo justifiquen, como ya avanzó la SER.



La Consejería de Educación ha explicado que, si el ministerio hubiera permitido volver el 1 de junio, una de las medidas de alivio para la fase 1 que pidió la presidenta madrileña, podría haberse activado el refuerzo no solo para los alumnos de primaria sino también para secundaria y bachillerato. Ahora ya no tiene sentido, según un portavoz de Educación, porque los exámenes en estas otras etapas se hacen a partir del 10 de junio y “es ridículo para dos días”. En ese argumento ha insistido esta mañana en el pleno de la Asamblea Isabel Díaz Ayuso, que la incorporación ahora en secundaria y bachillerato, a la vista del calendario de exámenes, no tiene ningún sentido.