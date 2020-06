Víctor Pérez (FOTUR): "Prohibir las pistas de baile en las discotecas es como jugar a fútbol sin balón"

El BOE ya ha publicado la orden que permite en la fase 3 del plan de desescalada la reapertura de discotecas y bares de copas, pero limita el aforo al 33% y prohíbe las pistas de baile. Para Víctor Pérez, el presidente de FOTUR, la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana, esto es un "sinsentido" que pone en riesgo la viabilidad de la mayoría de empresas y el futuro de miles de puestos de trabajo.

Según Pérez, con solo una tercera parte del aforo "no se saca ni para pagar la luz ni a la plantilla". De hecho, asegra que algunos socios y socias de FOTUR se plantean no abrir hasta que el máximo aforo permitido aumente.

Las discotecas y bares de copas podrán abrir en fase 3 / FOTUR

Por otro lado, la prioridad de los locales ahora es la de generar confianzar en los clientes y prepararse para abrir en julio con un 70% del aforo disponible. Y lo más importante, esperan que en ese momento ya se puedan reactivar los espacios de baile, ya que, según dice, ahora mismo es "como jugar un partido de fútbol sin balón" o como "ir a la bilbioteca y no poder coger libros".

Además, FOTUR ha preparado un plan, avalado por el Ministerio de Sanidad y otras autoridades, para preparar a los locales sobre qué medidas y cómo dirigir la reactivación de sus actividades. Explica Pérez que su prioridad es evitar al máximo que se produzcan botellones fuera de los locales. Según afirma, será mucho mejor que la gente entre en los establecimientos, donde habrá personal preparado para orientar, ayudar y controlar que las medidas de distanciamiento o seguridad se mantengan. También contarán con medidas como dar preferencia a pagos con tarjeta o teléfono móvil y tener pajitas desechables y vasos adaptados a las circunstancias.

Pérez espera aprender de sus compañeros y compañeras que ya están en fase 3 y empiezan a abrir sus locales para aprender, corregir errores, y mejorar de cara a su reapertura.

Posibilidad de no apertura en la fase 3

Durante la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes Autonómicos de este domingo, el president de la Generalitat, Ximo Puig, preguntado por si se plantean la no reapertura de las salas y discotectas nocturnas como ha hecho Baleares, ha respondido que "no cerraremos el paso a esta posiblidad. En principio, en la medida que los datos avancen en la dirección correcta, pensamos que hay que avanzar en la normalidad. No puedo avanzar nada ahora, pero si los datos continúan avanzando como la semana pasada y la progresión es esta, no va a haber más limitaciones de este tipo."