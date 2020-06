Jason deCaires tilda de 'estúpida y muy triste' la decisión de retirar su obra de Lanzarote

"Es una decisión política, nada más. Están jugando con mi obra con objetivos políticos. Los argumentos para quitarla o denunciarla no tienen sentido", explica Jason de Caires, que critica duramente la retirada de su obra frente al Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC) de Lanzarote. "Tener mi obra en un almacén es tonto y muy triste", añade Jason, que reconoce que sus caballos son una de las tres ediciones que existen, -las otras dos están en Inglaterra y en Noruega-.

"La marea creciente", un conjunto escultórico de niños y hombres de negocios a lomos de cuatro caballos con una cabeza en forma de perforadora de petróleo, perseguía denunciar el cambio climático y la dependencia humana de los combustibles fósiles. "La obra pretende que nos preguntemos qué dirección vamos a tomar, los cuatro jinetes juntos obviamente son un mal pronóstico para el mundo", explica Jason. El artista considera "estúpido" que un gobierno posicionado en contra del cambio climático haya tomado la decisión de retirar una obra como esta.

El artista británico explica que los rostros de los jinetes y del resto de sus esculturas están diseñados a partir de más de ochenta modelos, "hay niños británicos, hay gente que encontré paseando por los mercadillos de Lanzarote", explica Jason, que niega que haya existido indicación política alguna a la hora de elegir estos modelos, tal y como denunció en rueda de prensa el Consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Benjamín Perdomo.

El Cabildo de Lanzarote argumentó que la ubicación de estos jinetes frente al MIAC diseñado por Manrique desvirtuaba la obra original del artista lanzaroteño y no aportaba nada al entorno. "Me gustan mucho las obras de César Manrique, pero mis obras son muy diferentes y muy modernas", explica Jason. "No estoy molestando nada de él. Si cada país o cada isla solo puede trabajar con un artista es algo muy pobre y muy aburrido", explica Jason. "Mis obras tienen otra atracción, mucho menor que la de César Manrique, pero son algo diferente", aclara. Escucha la entrevista completa a Jason deCaires aquí.

"Los museos no son parques temáticos, no pueden decir que no son rentables económicamente, eso no es un argumento", explica Jason deCaires

"El único objetivo de un museo no es el dinero, es una atracción cultural, es otra cosa", explica Jason deCaires sobre la retirada del apoyo del Cabildo de Lanzarote al Museo Atlántico ubicado en Yaiza. Se trata del primer museo de esta naturaleza en Europa. "Este museo fueron cinco años de mi vida, toneladas de esculturas y muchos retos. Es una gran lástima para mi. No quiero utilizar la palabra triste muchas veces pero honestamente estoy muy muy triste", explica Jason, que afirma estar, "mirando opciones" para denunciar al Cabildo de Lanzarote. Al mismo tiempo el artista reconoce que su llegada a la isla de la mano del mecenas Helge Achenbach, finalmente condenado por estafa, "obviamente dañó la imagen del museo", reconoce Jason deCaires.