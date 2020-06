Ayuso oculta las listas de espera de la sanidad madrileña

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud, ahora que bajan las aguas de la pandemia, es dar salida a toda la demanda asistencial embalsada durante los últimos tres meses. La pandemia obligó a cerrar agendas y reorientar todos los esfuerzos a contenerla. Los sanitarios se están encontrando ahora en muchas consultas con patologías agravadas por el propio miedo de los pacientes a acudir a los centros hospitalarios, a pesar de que se han seguido atendiendo en todo momento otras urgencias ajenas al COVID-19.

Madrid se enfrenta a este reto con los ojos vendados. Al menos, los ciudadanos, porque el gobierno madrileño es uno de los pocos que aún no ha sido capaz de calcular, o no quiere difundir, el caudal de esa demanda sanitaria embalsada. Solo Euskadi y Castilla y León mantienen también estas cifras lejos del escrutinio público. La Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid es diáfana en este asunto y obliga a sus organismos a hacer públicas las listas de espera para el acceso a sus servicios y a “mantenerlas actualizadas”. Un portavoz de la Consejería no ha concretado una fecha para hacerlo, solo que será “pronto”.

Sanidad habitualmente ofrece los datos desagregados por centros con una frecuencia semanal y elabora un panorama general una vez al mes. El último fue en febrero, justo antes del estallido del coronavirus en la región. En el segundo mes del año había 78.171 madrileños en lista de espera operarse. Esperaban de media 47 días, siempre que no rechazaran una derivación a otro hospital diferente al que tiene asignado, público o privado. En esos casos, la demora media se disparaba hasta los 93 días. A la lista de espera quirúrgica, hay que sumar la de consultas externas y la de pruebas diagnósticas, que ya dejaban entonces algunas cifras exasperantes para quienes las padecen. En el Hospital Universitario del Sureste, de referencia para más de 183.000 habitantes de Arganda del Rey y su entorno, una mujer tenía que esperar de media más de cuatro meses para hacerse una mamografía -128,51 días- y el centro acumulaba 1.182 pacientes en cola. La suma de todos estos datos lleva al PSOE a asegurar que ya en febrero “había uno de cada diez madrileños en lista de espera”, según le ha afeado su portavoz en materia sanitaria, José Manuel Freire al consejero de Sanidad.

El popular Ruiz Escudero ha eludido responder a la oposición, que le ha pedido explícitamente esos datos en la sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid. El máximo responsable de la sanidad madrileña se ha limitado a anunciar que los quirófanos de la Comunidad de Madrid funcionarán al 80% de su capacidad durante los meses de julio y septiembre, y al 60% en agosto. “Muy por encima de los parámetros habituales”, según el consejero de Sanidad, aunque su departamento no ha facilitado a la SER la información requerida hace días sobre la utilización de los quirófanos durante veranos anteriores. La bancada socialista le ha exigido que ponga sobre la mesa los recursos para garantizar esa asistencia sanitaria: “Si no puede, o si no le dejan -le ha espetado Freire-, igual es el momento de dejarlo”.