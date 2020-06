San Fernando de Henares, también sin piscina de verano

Cualquier otro año, a estas alturas, todos estaríamos disfrutando ya de las piscinas de verano. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 también ha afectado a la principal alternativa de ocio para combatir el calor. Adentrados ya en la segunda quincena de junio, muchos ayuntamientos siguen teniendo dudas mientras otros, definitivamente, renuncian a la apertura de las instalaciones. Es el caso de San Fernando de Henares; el último en sumarse a una decisión que comparte con otros dos municipios importantes, y próximos, de la comarca del Henares como Coslada y Mejorada del Campo, así como Camarma de Esteruelas. Una renuncia que, previsiblemente, confirmarán otras localidades.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares (39.432 habitantes) sostiene que "la normativa y directrices establecidas por las autoridades competentes a cumplir en estas instalaciones, como restricciones de aforo o el acceso limitado a tres horas para la limpieza y desinfección del complejo con el desalojo de usuarios/as, entre otras cuestiones, hacen inviable la prestación de un servicio adecuado". El concejal de Deportes, Francisco Lombardo, explica que “tras realizar una pormenorizada reflexión y analizar los inconvenientes que implicaba su apertura, hemos puesto foco en la seguridad y en la responsabilidad y prudencia, que se han demostrado como principales herramientas contra esta pandemia”.

En su comunicado, el gobierno sanfernandino confirma que las piscinas municipales de verano "al igual que se ha establecido en otras localidades colindantes como Coslada o Mejorada del Campo, no abrirán sus puertas esta edición debido a la crisis sanitaria ante la COVID-19". Y anuncia que el presupuesto que estaba previsto dedicar a la gestión y mantenimiento de las piscinas, así como el de otras actividades estivales de ocio y cultura que no se podrán realizar se destinarán a un nuevo programa de ayudas.

Alcalá de Henares sí, Coslada no, Meco sí, San Fernando no, Paracuellos sí, Mejorada no ...

La apertura de piscinas recreativas públicas ha quedado al libre albedrío de cada gobierno municipal. El Ministerio de Sanidad, en la Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado con la normativa básica que fija las condiciones para proceder a la apertura de las instalaciones, solo recoge los requisitos que las administraciones locales, obligatoriamente, deben cumplir. Es posible abrirlas, pero no hay un sistema común. Tampoco existe una unidad de acción política sobre la conveniencia o no de abrir las piscinas públicas por motivos de seguridad sanitaria. Prueba de ello es que gobiernos locales de idéntico signo político están adoptando decisiones diferentes.

En nuestra comarca, el gobierno de Alcalá de Henares (PSOE) ha anunciado su intención de facilitar su apertura. En declaraciones a SER Henares, el concejal de Deportes, Alberto Blázquez, asegura que "estamos trabajando para proceder a una apertura con condiciones de seguridad muy concretas, con reducción del aforo permitido. Una apertura ordenada para abrir las piscinas del Val, El Juncal y Parque O´Donnell". Gobiernos del mismo signo como Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo o Camarma de Esteruelas, han optado por no abrirlas.

En Paracuellos de Jarama, donde gobierna Ciudadanos, habrá apertura el lunes 29 de junio mientras que en Meco (PP), el ayuntamiento abrirá el 1 de julio "con las máximas medidas de seguridad". El gobierno mequero asegura que a través de la web municipal, "gracias a un innovador sistema implantado, los vecinos podrán saber desde sus dispositivos móviles, en tiempo real, el aforo". En el municipio más importante gobernado por el Partido Popular, Torrejón de Ardoz (131.376 habitantes), fuentes municipales aseguran que se sigue valorando la conveniencia de mantener abiertas las piscinas públicas este verano.

I Plan Municipal de Becas y Ayuda al Estudio de San Fernando de Henares



Con el dinero presupuestado para las piscinas, así como otros eventos estivales de ocio y cultura que no se podrán desarrollar, el Ayuntamiento de San Fernando convocará el próximo mes de septiembre el ‘I Plan Municipal de Becas y Apoyo al Estudio’. Un programa de ayudas destinadas a la adquisición de material escolar. El alcalde, Javier Corpa defiende que se trata de una medida pionera en la localidad que "evidencia el compromiso del ejecutivo local con las políticas sociales. Los presupuestos de 2020, que serán aprobados de manera definitiva próximamente, multiplican por seis la cuantía dirigida a ayudas económicas directas para el pago de suministros o de artículos de primera necesidad como la alimentación”.

Una de las características de este primer plan de ayudas escolares es que "también va destinada a ayudar al comercio de proximidad, porque uno de los requisitos será efectuar las compras en establecimientos radicados en la ciudad, siendo esta una medida más destinada a impulsar y dinamizar el sector". El ayuntamiento ha aprovechado la ocasión para "lanzar un especial agradecimiento a los establecimientos que se han volcado en estos últimos meses, que han estado al pie del cañón y han hecho evidente su compromiso, esfuerzo y ganas de colaborar”, en palabras de la edil de Comercio, Lorena Galindo.