"La crisis del 2008 es el 20% de lo que estamos viviendo ahora"

La Cadena SER pone en marcha la campaña kilos de solidaridad en colaboración con Fundación Carrefour, Cruz Roja y Cáritas recaudando kilos de comida desde hoy hasta el 28 de junio. Desde esta casa, Radio Coruña, nos hemos trasladado a Carrefour para apoyar la iniciativa.

La alcaldesa Inés Rey señala que la crisis sanitaria ha traído una crisis económica que ha obligado a adaptar la gestión municipal con aumento de la emergencia social con perfiles muy diferentes a consecuencia de los ERTES y la incertidumbre. Ha prestado cerca de 18 mil asistencias en esta etapa con un gasto de millón y medio de euros que se va a ver reforzado con el PRESCO y 2,4 millones de euros más para emergencia social. Ha subrayado la ayuda de las asociciones para llevar las ayudas a quienes más lo necesitan.

A Coruña es la segunda ciudad de Galicia con más personas con necesidades de asistencia social. La alcaldesa señala que se hace frente a esta situación con la fortaleza de los servicios sociales y pone en valor la red de voluntariado. 530 personas se apuntaron en 24 horas al servicio de voluntariado atendiendo a 1.100 peticiones de ayuda de todo tipo.

Becas comedor de reparto de comida a domicilio, a día de hoy se han repartido 46.405 menús repartidos. Línea telefónica de acompañamiento para mayores solos. Recuerda que se puso en marcha un albergue en Riazor para los sin techo. No era sólo para confinarles si no también para hacerles visibles a la vez que se protegían para intentar que volvieran a integrarse. 8 incorporaciones laborales con estabilidad, otros volvieron a su domicilio o encontraron una solución habitacional.

La crisis de 2008 fue el 20 por ciento de lo que estamos viviendo hoy

"Las dos crisis son diferentes, el 20% de lo que estamos padeciendo hoy, así de claro, en aquel momento había alguna salida pero esto de ahora fue catastrófico, no solo en alimentos si noi en vidas", lo dicen desde la cocina económica de A Coruña y Padre Rubinos que en estos tiempos de Covid 19 han visto multiplicarse las peticiones de ayudas. También han participado en la campaña de esta casa Kilos de solidaridad.

Hay días en que la cocina económica llega a distribuir hasta cinco mil raciones de comida, los martes y los viernes, cuando se hacen los repartos en Sagrada Familia, Birloque y Castrillón. Padre Rubinos ha tenido días de 850 servicios frente a los 500 habituales.

Cambio de perfil

Reiteran que ha cambiado el perfil de usuarios sobre todo en la cocina económica. Con personas con un aspecto aparentemente alejado del descuido o la escasez que van a buscar alimentos porque no tiene dinero para comer. Y otros que alquilan sofás, camas calientes, para vivir en pisos compartidos. Señalan que si no existieran estas instituciones, entidades como las empresas de supermercados y otras ONG´s coordinadas por servicios sociales habría habido incluso asaltos: "Si tienes una cola de 500 personas y solamente tienes 300 bocadillos, te tienes que buscar las habichuelas como sea, y si no es por los bancos de alimentos o diferentes entidades y particulares, ni padre Rubinos ni Cocina económica podríamos hacer frente a lo que ha sucedido".

Consideran que hay que esperar para conocer el alcance global de las consecuencias sociales y económicas de esta crisis porque la economía va a volver a funcionar pero a ralentí