Quince años después, a Conchi todavía le salen las lágrimas al recordar el día en el que el Congreso aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario. “Fue una gran lucha. Recuerdo cómo aquel día estábamos viendo en casa el Pleno por la televisión. Después nos llamó Pedro por teléfono y nos lo contó; todavía me salen las lágrimas”, recuerda la hermana del entonces diputado del Partido Socialista, Pedro Zerolo, quien empujó al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero a aprobar una ley que daría un paso más hacia la igualdad de las personas y colocó al país en la vanguardia de los derechos LGTBI. “Por una vez en la vida, España había llegado puntual a la cita por la igualdad”, recuerda Conchi Zerolo que ahora forma parte de la Fundación Zerolo que conserva el legado y la memoria de su hermano.

Con la perspectiva que aportan tres lustros, la evolución por la normalización de los amores y relaciones diversas ha crecido exponencialmente a pesar de que agrupaciones de abogados y algunos partidos defienden ideas más bien anacrónicas. La intención de retirar banderas arcoíris de las fachadas de las Administraciones respaldándose en la sentencia del Supremo que eliminó la posibilidad de que luzcan símbolos no oficiales en ella, no señala directamente a la bandera Lgtbi. De hecho, el Defensor del Pueblo, en respuesta a un escrito de la asociación Arcópolis, subraya que “la sentencia resuelve el problema de la concurrencia de banderas oficiales con otras de tipo independentista, pero no se pronuncia, ni a favor ni en contra, sobre el uso de banderas, emblemas o símbolos de movimientos sociales, de colectivos, etcétera, por lo que no tienen ninguna incidencia sobre la bandera arcoíris”.

“Estamos acostumbradas a que nos pongan piedras en el camino y esto es también es cíclico hasta cierto punto. Inevitablemente es el camino de la sociedad; los derechos humanos prevalecen por encima de la intolerancia y del prejuicio. Estas personas tienen mucho altavoz más del que merecen por el número de personas que lo representan”, reflexiona el Director General de Diversidad del Gobierno de Canarias, Víctor Ramírez.

El Ejecutivo canario confía durante esta legislatura en impulsar aún más el respaldo a las personas LGTBI con el objetivo de “mejorar su integración social y laboral”, subraya Ramírez, quien pone especial atención a las realidades de las personas mayores: “muchos de ellos fueron represaliadas y con problemas de inserción laboral. Hemos diseñado ayudas económicas específicas para quienes tienen problemas económicos por motivos de orientación. Se les ofrecerá para poder tener cierto sostén durante los últimos años de su vida”, afirma.

En el camino hacia la lucha por la igualdad de derechos, Ramírez considera que en Canarias “existe un crisol de culturas que permiten entender la diversidad como un valor en sí mismo”. Por este motivo, apuesta por la integración de las realidades lgtbi en el contexto de las residencias de mayores a pesar de reconocer que se trata de una “es una tarea muy difícil”. Tal y como se hace en educación, “no queremos segregar a las personas mayores” y para ello anuncia el desarrollo de un estudio que permitirá conocer “cómo podemos trabajar para que estas personas se sientan cómodas y el resto sepa convivir con esa diversidad”.