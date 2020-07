Jesús Bariáin: "Si hay un comportamiento inadecuado, se cerrarán las plazas, aunque no se supere el aforo"

Pamplona estará vigilante para tratar de evitar que se produzcan aglomeraciones en los no Sanfermines. Habrá 14 puntos de controles en las entradas y salidas de varias calles de la capital navarra durante el día 6 de julio.

Habrá controles de aforo en la plaza Consistorial, donde se ha establecido un aforo máximo de 400 personas y 3.675 personas máximo en la plaza del Castillo. En La Primera Llamada de la SER, el portavoz de Policía Municipal de Pamplona, Jesús Bariáin, explica que estos controles se realizarán con filtros policiales.

"En esos filtros habrá un conteo de personas y toda la información se centraliza en un control de mando en el Ayuntamiento de Pamplona, donde hay un visionado de cámaras de la zona", explica Bariáin, quien apunta que "podría ordenarse desde ese mando el cierre de cualquier calle si se viese necesario".

Aunque las cifras de aforo vienen dadas por la normativa, eso no quiere decir, dice el portavoz de Policía Municipal de Pamplona, que "no tiene que llegar a esa cifra, si se observa un comportamiento inadecuado, que no se respetan las distancias o el uso de las mascarillas, en cualquier momento estamos preparados para cerrar la plaza del Castillo o la plaza Consistorial".