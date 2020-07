"No tengo por qué tachar y poner que mi hija tiene dos madres, eso debería aparecer reflejado"

No te Prives y Asfagalem (Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia), vuelve a insistir en el cumplimiento íntegro de la Ley LGTBI, aprobada en la Asamblea Regional y cuya ejecución sigue en un cajón. En este caso lo hacen para pedir la actualización de los formularios de los centros educativos donde no aparecen reflejadas las diferentes tipologías de familia que ya están normalizadas en nuestro país.

Ambos colectivos piden a la Consejera de Educación que modifique el programa PLUMIER, ya que, los actuales formularios enn los centros escolares siguen siendo discriminatorios en lo referente a la diversidad afectiva, sexual y de género en los centros educativos.

Nuria Montiel, miembro de la Junta Directiva de Asfagalem y portavoz de la misma, asegura que es una forma encubierta de invisibilizar a determinadas familias. "Cuando rellenamos un formulario en papel tenemos que tachar donde pone padre y encima poner madre. La cosa se complica cuando lo tenemos que rellenar de forma telemática. Yo figuro como padre, cuando mi hija tiene dos madres. Si no lo hago así no hay manera", denuncia Montiel en el programa Hoy por hoy.

Ambas asociaciones denuncian que, esta falta de “detalle”, no sólo afecta al alumnado sino que muchas familias consideran que no están representadas en un sistema en el que aún predominan los referentes culturales heterosexuales / Getty Images

La portavoz de Asfagalem no entiende cómo algo que "cuesta una mañana de trabajo para un funcionario no se ha corregido ya. No hay voluntad por parte del Gobierno regional", asegura.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, tanto No te Prives como Asfagalem explican que, a día de hoy en estos formularios sólo hay espacio para el padre o la madre, por tanto, estos formularios solo refleja a las familias heteroparentales dejando fuera muchísimas tipologías de familia que ya están normalizadas, como las familias homoparentales, familias monopartentales, niños/as tutorizados/as, etc.

Además, excluyen totalmente a personas transgénero que son no binarias -que se identifican ni hombre, ni mujer- al carecer de un tercer casillero en los formularios en los que expresar su sexo sentido. También se requiere un nuevo apartado en el que el alumnado pueda especificar cómo prefiere ser tratado según los pronombres que use: femeninos, masculinos o neutros. Esta falta de “detalle”, no sólo afecta al alumnado sino que muchas familias consideran que no están representadas en un sistema en el que aún predominan los referentes culturales heterosexuales.

Otra de las denuncias habla de la exclusión total a personas transgénero que son no binarias -que no se identifican ni con hombre ni con mujer- ya que carecen de una tercera casilla en los formularios en los que expresar su sexo sentido / Getty Images

Así mismo, sienten que esta no adecuación de los formularios a la realidad social y familliar actual vulnera el Artículo 14 de la Constitución Española 9.2, 22.1, 22.6 y 25.4 de nuestra Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Por ello le piden a la Consejería de Educación y Cultura que modifique los formularios y lleve acabo el artículo 9.2 y Capítulo 5 de la Ley 8/2016 de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Al mismo tiempo, le han pedido a la Consejera Esperanza Moreno que instrucciones de inicio de curso 2020 complementarias” de los Decretos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, no sea necesaria la autorización de los padres para charlas y talleres que sean impartidos por colectivos y personas ajenas al centro.

Por otro lado, también han trasladado a Presidencia y a la consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Social, la dotación económica para la puesta en marcha del observatorio LGTBI, desarrollo integral de la Ley 8/2016 de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región de Murcia, puesta en marcha del protocolo integral de personas trans y una apuesta pública, crítica y decidida contra los discursos de odio y atentados contra nuestros colectivos que otros grupos políticos manifiestan públicamente sin pudor.