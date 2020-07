Comienza el #DebateEstadoExtremadura

Un debate sobre la política general de la Junta de Extremadura que ha comenzado en la tarde de hoy, como viene siendo habitual, con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la pandemia del Covid-19. Un recuerdo que ha estado también en las primeras palabras del Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha recordado no sólo a las víctimas, sino también a todos los trabajadores esenciales que han posibilitado que la normalidad pudiera seguir durante el Estado de Alarma.

Guillermo Fernández Vara ha continuado su discurso, sin límite de tiempo, de manera muy técnica, salpicada de datos económicos, datos de estudios realizados por la Universidad de Extremadura, y detallando cada uno de los programas o apartados que pretende realizar en el corto plazo la Junta de Extremadura.

Entre esos datos, por ejemplo, que la administración regional dejará de ingresar 300 millones de euros y que el gasto extraordinario de la administración será de 150 millones de euros, lo que deja unos 450 millones de euros de descubierto en los presupuestos generales de la región.

Ante la situación de crisis por el Covid ha anunciado un plan de reactivación del consumo para propiciar que los extremeños no sólo compren más ahora, sino que compren en el comercio de cercanía porque el "60% de los europeos ha comprado on line" y cuando se coge esa costumbre, según Vara, ya no se abandona, por ello, se ayudará a la compra de textil, calzado, mobiliario, electrodomésticos, restauración para una mayor eficiencia y eficacia energética y para empresas la yuda a elementos para propiciar el teletrabajo.

Entre otros anuncios, el presidente de la Junta de Extremadura ha destacado ayudas de más de 23 millones de euros para extender las energías renovables y la autogeneración energética en empresas y para la creación de biocombustible y adquisición de vehículo eléctrico. También 18 millones de euros para ayudas al sector del campo y Plan de 14 millones de euros para ayudas a las empresas del sector del turismo.

Sobre la educación, Guillermo Fernández Vara ha pedido ayuda a los grupos políticos en su réplica de mañana a su discurso, para dar soluciones al próximo curso. Entre las propuestas que ha realizado el que infantil y hasta 5º de primaria sean "grupos cerrados" y 5º y 6º con distancias de seguridad y secundaria y superiores con mascarilla. Claro que para ello se necesitarían "más docentes" aunque no ha querido "hacer anuncio" de más plazas de profesores en la región.

Esa parte de la educación ha sido la que ha dado la posibilidad de hablar del tejido público extremeño, ya que ha asegurado que los trabajadores públicos regionales son como "cuando no había ordenadores" y que muchos miles de ellos se jubilarán en el horizonte de 5 años.

De ahí que haya que replantearse también la plantilla de la Junta de Extremadura, así como sus atribuciones y funciones.

Con esta reflexión se ha cambiado de bloque para presentar de manera sucinta la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura.

En ese plazo, en torno al minuto 39 ha sido la primera vez que se ha interrumpido al presidente con algunos aplausos del grupo socialista. Interrupción que se ha repetido casi al final de su intervención de aproximadamente una hora de duración.

(Seguiremos informando...