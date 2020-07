Asturias aprueba el uso obligatorio de la mascarilla y comunica su primer brote en el occidente de la región

La mascarilla ya es elemento obligatorio en Asturias. Un Consejo de Gobierno extraordinario ha dado luz verde a la medida tras ver como la situación de la región ha empeorado en las últimas 24 horas con la aparición de nuevos casos importados. El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha especificado que la norma afecta a "vías públicas de las zonas urbanas aunque se mantenga la distancia de seguridad y zonas rurales donde se puedan producir aglomeraciones". El incumplimiento de la norma supondrá sanciones que podrían llegar a los 100 euros.

La resolución incluye algunas novedades. Aquellas personas que tengan una enfermedad respiratoria no necesitarán de autorización médica para no utilizarla sino que bastará con la firma de una declaración responsable. El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, ha explicado que el objetivo es no saturar el sistema sanitario. Además ha anunciado la creación de un comité asesor de seguimiento del COVID-19 en Asturias.

Además se recomienda cancelar o posponer cualquier actividad que no sea considerada fundamental y que pudiera ser postergable. También se modifica el aforo en reuniones familiares y sociales para limitarlo a grupos de un máximo de 50 personas en espacios al aire libre y de 25 personas en espacios cerrados, excepto en el caso de personas convivientes. Se cambia la regulación de butacas preasignadas para personas convivientes en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como en recintos al aire libre y otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales. A partir de ahora las butacas podrán ser individuales o en grupos de dos a cuatro personas.

El Principado ha comunicado este martes su primer brote. Se localiza en el occidente de la región. Son tres pacientes, dos de ellos vinculados a la mujer procedente de la República Dominicana cuyo positivo se decretó hace unos días, y otro más que está en estudio. Además hay dos positivos en Gijón. Se trata de una pareja recién llegada de un viaje de Chile. Hay un sexto caso que no se contabilizará en Asturias procedente del brote del campamento de Soria. Todos ellos se encuentran en aislamiento domiciliario.

Reserva estratégica

La gerente del Servicio de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha detallado que Asturias ya ha elaborado un plan de contingencia ante un empeoramiento de la situación. Hay 134 camas pre COVID-19 destinadas a aquellos sospechosos de portar el virus mientras se decreta el resultado de las pruebas y 52 camas COVID-19 todo el verano y con personal disponible para hacer ingresos. En total son 186 camas a las que se suman otras 17 de UCI ante un posible repunte.

Saavedra también ha avanzado que Asturias está adquiriendo material para contar con una reserva estratégica que garantizaría existencias hasta el mes de diciembre. Gran parte de las compras ya están llegando y se trata de un volumen "amplio ya que se ha tomado como base la peor semana de la pandemia" para la adquisición. En el Servicio de Salud contemplan un escenario donde la convivencia con el virus vaya más allá del mes de diciembre y han adquirido, entre otros, 60 respiradores invasivos.

También se está gestionando una compra centralizada en el mobiliario de uso clínico con el objetivo de renovar sillas de ruedas o carros de curas y por si fuera necesario habilitar espacios.