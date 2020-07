El Deportivo, a vida o muerte ante un Fuenlabrada que aspira al playoff

El Deportivo afrontará este lunes un duelo a vida o muerte, sintiendo la amenaza del descenso a Segunda B, y, además, sin depender de sí mismo para salvarse, ante un Fuenlabrada al que le sirve un punto en el Estadio Abanca-Riazor para conseguir un sueño impensable, una plaza de promoción de ascenso a la Primera División.

de un vistazo Alineaciones probables: Dépor: Dani Giménez; David Simón, Abdoulaye Ba, Peru Nolaskoain, Mujaid, Salva Ruiz; Aketxe, Gaku Shibasaki, Vicente Gómez; Sabin Merino y Mollejo. Fuenlabrada: Femenías; Iribas, Chico Flores, Juanma, Glauder; Pathé Ciss, José Rodríguez, Hugo Fraile, Iban Salvador; Randy Nteka y Jeisson. Árbitro: Díaz de Mera (Comité castellano-manchego). Estadio: Abanca-Riazor. Hora: 21.00.

El conjunto coruñés encara un duelo dramático después de haberse complicado la vida con tres derrotas consecutivas cuando ya acariciaba la permanencia en la Segunda División. Esos traspiés que enlazó ante el Málaga (1-0), el Extremadura (2-3) y el Mirandés (1-0) le han hecho perder la renta que tenía respecto al descenso tras una espectacular remontada en la segunda vuelta y llegar a la última jornada con la obligación de sumar y esperar que otros resultados le favorezcan.

La permanencia pasa por uno de estos escenarios: ganar y que no lo hagan el Lugo o el Albacete o ambos; o empatar, que pierdan Lugo y Albacete y que el Numancia no gane. Como el empate necesita una carambola, el Deportivo debe pensar en la victoria ante el mejor equipo desde que se retomó el campeonato y estar pendiente de lo que hagan el Lugo, ante un Mirandés que no se juega nada, y el Albacete, en el campo de un Cádiz ya ascendido.

La afición del Deportivo, a pesar de que el partido se disputará a puerta cerrada, se citará en los aledaños de Riazor dos horas antes del encuentro para recibir al equipo, aunque, eso sí, han pedido que se guarde la distancia de seguridad y se utilice mascarilla. El equipo ha echado de menos el apoyo de sus seguidores desde que se reanudó el campeonato tras la COVID-19 y, aunque notarán el aliento de esos hinchas antes del partido, dentro del estadio no contarán con ellos.

El técnico deportivista, Fernando Vázquez, cumplirá su quinto encuentro de sanción (y le quedan otros cuatro pendientes), y ha perdido por sanción a Eneko Bóveda y por lesión al capitán Álex Bergantiños, por lo que tiene la defensa en cuadro y tendrá que retocar la alineación y, tal vez, el sistema. Es probable que David Simón regrese al lateral derecho y Peru Nolaskoain o Javi Montero formen parte de la línea defensiva. Tras ser suplentes en Anduva, jugadores como Ager Aketxe, Emre Çolak y Sabin Merino podrían volver a formar parte de una alineación que presenta muchas dudas.

El rival: el Fuenlabrada

El Fuenlabrada por su parte se ve en una situación impensable en su primera experiencia en el fútbol profesional. Consagrado como el mejor equipo de la categoría desde el regreso de la competición gracias a la labor de José Ramón Sandoval, que sustituyó justo antes del parón a Mere Hermoso, y solo ha cosechado una derrota en diez jornadas.

Con el objetivo de la permanencia firmado una vez cambió la dinámica negativa, jugando sin presión el Fuenlabrada firma tres triunfos consecutivos que han convertido en realidad un sueño. La última victoria en una final, ante el Elche, le colocó en puestos de promoción y con la posibilidad de disputar los playoff si suma un punto en A Coruña. Depende de sí mismo y en su mano, además, está el futuro en la categoría de un histórico del fútbol español.

Al último esfuerzo de la liga regular llega el Fuenlabrada sin lesionados, pendiente de la recuperación de su delantero referente Sekou Gassama que se perdió los dos últimos encuentros. Sandoval debe decidir si arriesga o le deja en el banquillo de inicio por la posibilidad de jugar la promoción tres días después. Jeisson sería el elegido tras el gran nivel que ha aportado con sus últimas participaciones.

En principio el nivel de Joan Femenias en portería le mantendría en portería pese a la recuperación de Pol Fraixanet; Chico Flores se perfila titular en el centro de la zaga en lugar de David Prieto; José Rodríguez entrará por Cristóbal para dar mayor empaque al centro del campo e Iban Salvador tiene muchas opciones de titularidad para aportar su garra habitual al equipo. La presión ante el sueño de un equipo humilde que vive los momentos más grandes de su historia.