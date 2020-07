La Policía local de A Coruña denuncia falta efectivos para dispositivos especiales

La Policía Local de A Coruña denuncia que faltan efectivos para organizar dispositivos especiales de vigilancia como el desarrollado este fin de semana para evitar problemas sanitarios relacionados con el ocio nocturno. 13 profesionales participaron en este dispositivo, según la Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña, que estuvo activo hasta las 4:30, hora de cierre de la gran mayoría de locales.

El turno ordinario esa noche estuvo formado por 9 agentes, dos patrullas que además se encargaron de vigilar otros puntos de la ciudad y no sólo las zonas de fiesta. La Asociacion Profesional denuncia que las jubilaciones de estos años han mermado notablemente los recursos disponibles, otros 20 agentes se jubilarán estos próximos años y el concello sólo ha presentado este año una oferta para 3 nuevos agentes. Manuel Freire, Presidente de la Asociacion Profesional, recuerda que son protestas ya conocidas por sus superiores: "Hemos trasladado las preocupaciones en todos los sentidos, falta de gente, de material, las jubilaciones... este año la oferta es de tres puestos, cuando se nos van a ir 40. No se puede cubrir más y más y cada vez tener menos gente, este tipo de cosas, desde el colectivo no las entendemos"

Un servicio en precario, apunta Freire, que recuerda que con la pandemia el trabajo se ha duplicado, no así el refuerzo de agentes.

El Concello ha explicado en más de una ocasión que las posibilidades de contratación están limitadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, más conocida como "Ley Montoro". Un mal que aquejan otros ayuntamientos, que han visto limitadas sus capacidades de inversion real.