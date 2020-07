Caso Fuenlabrada: La alcaldesa de A Coruña se siente reforzada tras presentar la denuncia en Fiscalía

El Concello de A Coruña ha presentado esta mañana el escrito con el que instan a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de A Coruña a que investigue si alguno de los hechos que rodean el llamado Caso Fuenlabrada puede ser constitutivo de delito.

Es un extenso escrito según la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien mantiene que se han cometido negligencias en todo lo que rodea a este viaje. Asegura que todavía quedan muchas dudas por aclarar, siendo la principal por qué se permite el viaje de un equipo que había detectado un brote de coronavirus en sus filas con cuatro contagiados inicialmente, y quién toma esa decisión.

La regidora de A Coruña se pregunta "por qué no se comunica (el brote) a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid" y concreta que la iniciativa ante la Fiscalía Provincial pretende que "se depuren responsabilidades, ya sean penales o en vía administrativa".

Inés Rey ve reforzada su posición tras el comunicado del Consejo Superior de Deportes, que censura la posición de LaLiga y del Fuenlabrada por haber viajado en estas condiciones a la ciudad de A Coruña, y ha aprovechado para enviar un mensaje al alcalde de Fuenlabrada, compañero de partido, con quien ha podido hablar esta mañana para calmar los ánimos tras las declaraciones de este pidiendo "rebajar la tensión". Cree Rey que su homólogo de Fuenlabrada comparte su posición porque ambos están preocupados, lo primero, "por la salud".

"Este tema me lo he tomado muy en serio", señaló la alcaldesa. "He defendido lo que creía y el comunicado del Consejo Superior de Deportes avala la posición que ha tenido el Ayuntamiento de A Coruña desde el primer momento", añadió.

Sobre los ataques recibidos estos días por parte del presidente del Fuenlabrada y otras personas, la alcaldesa considera que "refuerzan" su posición, que es la de "defender a la ciudad sin ánimo de buscar ningún tipo de protagonismo", ha dicho.

Inés Rey ha asegurado, además, que todas las actuaciones que emprenda la Xunta de Galicia contarán con el respaldo de Concello de A Coruña, que ha sido la primera institución que ha pasado del 'no descarta' al 'estudia' y de ahí a la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña.