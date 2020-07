"Esto de comer es para divertirse, no me mosqueo ante una fuente de langostinos"

Cuando de gastronomía hablaban los de siempre, cuando no había programas de televisión en las horas de máxima audiencia liderando las parrillas, cuando en Cádiz nadie se atrevía a discutir ni a adentrarse en mundos apasionantes de sabores, mestizajes y texturas, Pepe Monforte nos fue indicando el camino. Y lo hizo con una publicación que buscaba dar mayor visibilidad a los productos de la provincia de Cádiz que vendía en su tienda online de La Alacena. Tal fue la repercusión, que la publicación se comió, y nunca mejor dicho, a la tienda, y así hasta hoy.

En estos catorce años, en los que Monforte y su equipo han ido abriendo caminos inexplorados y dando a conocer lugares inéditos, el reconocimiento a la labor de Cosas de comé ha sido constante. Un Premio Andalucía de Gastronomía y el Premjo Al Andaluz de Gastronomía a los que se une ahora el Premio Andalucía 2020 en la modalidad de Comunicación. Para que nos hagamos una idea de su dimensión, este mismo premio será recogido en otras categorías por Raphael y Antonio Banderas.

Pepe Monforte lleva toda la semana pegado al teléfono; "porque lo mejor de estos premios es la cantidad de cariño y de abrazos que estamos recibiendo, y eso se agradece mucho, más aún en tu tierra.

Hace unos tres años, Cosas de comé saló de Cádiz para adentrarse en Sevilla, y aún no ha tocado techo: "Lo que nos planteamos cada mañana los tres -Angeles Peiteado y Paula Aláez completan el equipo- es disfrutar, divertirnos y transmitírselo a la gente".

Actualmente están preparango algo muy gordo sobre los desayunos, un placer que compartimos y que a la gente le encanta.

Su vocación se la debe a su padre, "porque una de las pasiones era lleva a su familia a tomar tapas los domingos en la calle. A mi padre no le he visto evolucionar a través de un índice de la bolsa, sino de las tapas".

Monforte tiene muy claro que antes del periodista gastronómico fue el periodista a secas: "porque lo que hacemos es Periodismo, lo que pasa es que en vez de perseguir noticias de política o de economía descubrimos historias que tienen que ver con la comida. Contamos cosas humanas, con gente muy buena y con mucho valor, que al final tiene que ver con una empanada o una ensaladilla".

Es por ello por lo que se considera "periodista gastronómico, lo de crítico nunca porque no entiendo de gastronomía para hacer crítica, ni me atrevo. Esto de comer es para divertirse, no me veo mosqueándome delante de una fuente de langostinos, ni discutiendo sobre el punto de uno guiso que esté más o menos conseguido. Sólo escribo de lo que disfruto, de lo que me gusta. A la gastronomía hay que acercarse con muchas ganas de divertirse".

A los primeros reportajes del Faro de El Puerto y la Venta El Albero, en Jerez, le han seguido miles. Cosas de comé es una referencia y una base de datos para conocer todo de nuestra gastronomía, desde los restaurantes más consagrados hasta los más disfuminados de nuestra geografía. Enhorabuena, y a seguir.