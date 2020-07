Las fiestas de María Pita se reducen a una semana con aforos máximos de 400 personas

El Gobierno local de A Coruña ha decidido reducir la programación de las fiestas de María Pita para que no se convierten en foco de repunte de la pandemia del coronavirus. Según datos del Concello, se rebajan hasta un 75 por ciento hasta quedar ajustadas a una semana de duración y con eventos que no superarán las 400 personas de aforo.

Los eventos comenzarán el sábado 1 de agosto y terminarán el domingo 9 de agosto. No habrá pregón de arranque de las celebraciones para evitar la aglomeración de gente habitual en la plaza de María Pita en el inicio de las fiestas.

Sí se mantendrán la Feria del Libro, la más importante de Galicia, el salón del cómic Viñetas desde o Atlántico y la feria de artesanía Mostrart, "xa que cumpren coas premisas de seguridade recomendadas pola Consellería de Sanidade", según señala el Concello en un comunicado.

El Festival Noroeste se celebrará del 7 al 9 de agosto y el cartel estará formado íntegramente por grupos locales y gallegos. De hecho, todos los artistas que participen en las fiestas serán del ámbito coruñés y de Galicia para contribuir a paliar los efectos en el sector de la crisis económica y para que las celebraciones no se conviertan en elemento que impulse la movilidad entre territorios.

"Un dos obxectivos fundamentais é presentar unha programación cultural absolutamente local e galega co fin de axudar a mitigar o dano causado pola pandemia na industria cultural coruñesa", señaló el Gobierno local en su comunicado.

Cada uno de los eventos tendrá una capacidad máxima de 400 personas que tendrán que reservar su localidad de forma gratuita a través de una plataforma electrónica que se comunicará próximamente.

En todas las actividades se aplicará un protocolo contra la pandemia para evitar la seguridad de los artistas y del público. El Gobierno local advierte de que ante el mínimo riesgo para la salud de la población el evento se suspenderá de forma fulminante.

Todos os eventos realizaranse ao aire libre seguindo o consello das autoridades sanitarias.

Co fin de reforzar o protocolo de seguridade montaranse varios escenarios que facilitarán a correcta distancia social entre as e os espectadores.To

