Críticas en la oposición a la organización de las fiestas de María Pita

El Partido Popular recuerda que a tres días del inicio todavía no se ha presentado el programa, reclama que se extremen las medidas de seguridad sanitarias en todos los eventos y lamenta que el Gobierno local no haya acordado el formato final con la oposición, y así lo recuerda Roberto Rodríguez, portavoz: "Se trata dunha decisión unilateral, entendemos que nestas circunstancias, atendendo a ese clima de diálogo do que se está a falar continuamente, o normal sería ter consensuado esta decisión pero non foi así".

Marea Atlántica entiende la decisión del Gobierno local, pero a renglón seguido apunta a problemas de gestión en las áreas de Cultura y Fiestas. Iago Martínez, concejal, considera que se está tapando esa situación aludiendo a la cautela: "Non podemos deixar de ter a sensación de que ó amparo da cautela e do risco para a saúde pública se está a maquillar unha cuestionable, moi cuestionable, xestión da cultura e das festas".

La concejala del grupo mixto Mónica Martínez respalda la decisión del Gobierno local: "Creo que es momento de ser momento de ser cautos y precavidos, entendería la suspensión de las fiestas, pero me parece una buena opción la decidida, con conciertos con aforos reducidos, siempre al aire libre y favorecer así a la hostelería de diferentes barrios".