La primera EPA del coronavirus hace que Jaén tenga la mayor tasa de paro de España

Las consecuencias laborales del coronavirus siguen siendo nefastas en la provincia de Jaén. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al segundo trimestre, en el que hemos estado casi dos meses consecutivos bajo el Estado de Alarma, ha dejado a nuestra tierra con la tasa de paro más elevada de toda España, un 25,63% y una subida del desempleo de 10.100 personas haciendo que el número de jienenses que quieren trabajar y no encuentran empleo llegue a los 64.700. Esto supone cinco puntos más que hace tres meses y 10 puntos más que la media nacional.

A esta pérdida de empleo se suma también el gran descalabro de los ocupados que caen en 28.500 jienenses hasta los 187.700 (47,58%) casi cuatro puntos menos que en la anterior EPA. El Instituto Nacional de Estadística, el organismo encargado de realizar esta macroencuesta, ha señalado que esta cifra no incluye a la población activa que está afectada por un Expediente de Regulación de Empleo ya que, a efectos estadísticos, se consideran ocupados.

Si nos fijamos por sectores, la pandemia ha castiago a todos. Especialmente grave es la situación en Servicios y Agricultura con caídas de 12.700 y 11.700 ocupados menos respectivamente si se compara con los datos de enero, febrero y marzo. Además, Industria cuenta con 4.000 empleados menos y la construcción, 200, habiéndose convertido en el sector que mejor ha resistido la Covid-19.

Reacciones

Desde UGT, su secretario de acción sindical, empleo y coordinación externa, Antonio García, asegura que la aplicación de los ERTES sirven para maquillar los datos del paro pero no tapan la destrucción del empleo ni el incremento de la tasa de paro. "Necesitamos construir un marco de relaciones laborales que ofrezca estabilidad para ser capaz de profundizar en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de nuestra provincia, al tiempo que sirva para encauzar de forma sostenible en el tiempo el proceso de recuperación económica. Y derogar las dos últimas reformas laborales, acabar con el abuso en la contratación temporal, erradicar el modelo actual de subcontratación o flexibilizar los horarios de trabajo".



Desde CSIF, Toñi Ibáñez como presidenta del sindicato de funcionarios, recuerda que esto lo han estado anunciando desde hace tiempo. La situación anterior, que ya era caótica en cuanto al desempleo provincial, sólo puede ir a peor con la aparición del coronavirus. "Necesitamos con urgencia la creación de empleo estable en nuestra provincia con políticas públicas que generen mayores inversiones en infraestructuras de todo tipo. El dato de paro femenino también es el mayor en nuestra provincia, casi el 30%. Es urgente poner en marcha planes de empleo que tengan en cuenta este colectivo a todos nuestros jóvenes".



La Confederación de Empresarios de Jaén califica de nefastas las cifras que arroja la Encuesta de Población Activa. Consideran vital que los fondos extraordinarios de reconstrucción tengan un reparto equitativo para nuestra Comunidad y se dediquen a proyectos que faciliten la actividad empresarial o la generación de empleo. También se insiste en que debe haber colaboración de las distintas administraciones porque es una cuestión "obligada".



En el plano político, la secretaria de Empleo del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, echaba en cara a la Junta de Andalucía de PP y Cs negativas cifras dadas a conocer hoy. Reconoce que son "la lógica consecuencia de la crisis de la pandemia" pero comparaba lo realizado por el gobierno nacional de Pedro Sánchez y por el gobierno regional. "Por un lado el gobierno de España está ejecutando una batería de medidas laborales, económicas y sociales para que nadie quede atrás. Se han aprobado ya 115.000 prestaciones por desempleo en la provincia, más de 6.000 ERTES han permitido la protección de 30.000 trabajadores y cerca de 20.000 autónomos han cobrado la prestación extraordinaria por cese de actividad. Por el contrario, la Junta de Andalucía sigue sumida en la más absoluta indolencia recortando 7'5 millones de euros a los planes de empleo y reduciendo a la mínima expresión las inversiones públicas".



Y desde el PP, el presidente provincial Juan Diego Requena lo ve justo al contrario. Asegura que se evidencia que el gobierno de España no está siendo un "aliado en la contención de estos datos" de desempleo. "Desde luego, necesitamos un plan de choque claro. Un plan de choque que ayude a no perder el trabajo y recuperarlo a aquellos que lo han perdido. Un plan de choque que tenga medidas en tres sectores fundamentalmente: en el burocrático, en el fiscal y en la rebaja de los costes sociales. Y por supuesto, de una vez por todas, eliminar todos aquellos ataques que se están haciendo desde el Gobierno de España a los sectores productivos más importantes de Andalucía y España como, por ejemplo, el sector primario".