Jorquera define a Tebas como capo de la extrema derecha

El polémico viaje del Fuenlabrada a A Coruña y la posición del presidente de la Liga de Fútbol Profesional han irrumpido en el pleno municipal de esta mañana. Durante el debate de un asunto que nada tenía que ver con esto, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha arremetido con dureza contra Javier Tebas al que ha definido como capo de la extrema derecha: "A pólvora para Javier Tebas, polo seu comportamento irresponsabel, poñendo en perigo a saúde pública e causándolle un grave prexuizo reputacional i económico a esta cidade, pólvora porque temos memoria e non esquecemos cando intentou fixar a responsabilidade do asesinato de Jimmy nos siareiros do Dépor, e pólvora porque o mundo do fútbol non pode ser gobernado coma se fora a súa finca particular, por un capo da extrema dereita"

Marea Atlántica ha lamentado que no se haya debatido su propuesta para declarar a Tebas persona non grata en A Coruña.