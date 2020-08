La odissea de les dues catalanes que van ser el primer positiu per coronavirus a La Graciosa

La Marta i la Laia (noms ficticis, prefereixen preservar la seva intimitat) són dues amigues de 49 anys, de Barcelona, que al febrer van decidir fer un viatge a les Illes Canàries, concretament a La Graciosa, una de les més petites i salvatges. Després de molts dubtes sobre la viabilitat del viatge durant el confinament, van poder agafar l'avió i fer uns dies de desconnexió "després de setmanes de feina molt intenses". Una de les dues, la Marta, va ser el primer cas positiu per coronavirus a La Graciosa, i des d'aleshores totes dues han estat aïllades en un complex d'apartaments de Lanzarote on no tenen termòmetre per prendre's la temperatura, ni cap contacte amb personal santari. L'única persona que veuen, un cop al dia, és una dona que a les 12 del migdia els porta el menjar per les properes 24 hores. I no saben on són. "No sé on m'han portat, ho he mirat pel Google Maps, però ningú m'ha dic on sóc, i fa 3 nits que dormim aquí", diu la Laia.

En declaracions a SER Catalunya, ha explicat que els apartaments on són (estan a edificis separats per evitar contactes) estan tancats des del març, i que s'ha acumulat brutícia i també una gran fauna animal. Formigues, paneroles, aranyes... Porten allà des de divendres i tenen ganes que s'acabi l'aventura.

Cronologia dels fets

Tot comença quan la parella de la seva amiga les truca per explicar que ha donat positiu en covid. Elles dues, immediatament, es van aïllar per responsabilitat pròpia i van intentar no mantenir contacte entre elles. Es van posar en contacte amb les autoritats sanitàries i es van fer una PCR a Lanzarote, on les van ajuntar a totes dues a la mateixa ambulància. La Marta va donar positiu tot i ser asimptomàtica (segurament encomanada per la seva parella), però la Laia no. Igualment, totes dues s'han hagut d'aïllar tot i que es troben bé i no tenen símptomes ni malestar, tal i com maquen els protocols.

Com que el cas de la Marta era el primer positiu a La Graciosa, van veure's als titulars de tota la premsa de les illes, i denuncien que en alguns casos amb moltes falsedats o incorreccions, com per exemple que els rastrejadors les havien trobat, quan van ser elles les que van trucar al 112 per advertir que el company de la Marta havia donat positiu. "Ho vam fer per responsabilitat, no és veritat que sabéssim el cas pels rastrejadors", diu la Laia. Estan indignades per diverses coses que els han anat passant els darrers dies: la Laia va saber que la seva PCR va donar negatiu pels mitjans de comunicació, que sabien el resultat de la seva prova abans que ella mateixa.

El Cabildo de Lanzarote recorda que està pagant aquest servei especial per posar les coses fàcils a les dues turistes i que també està pagant un servei de càtering.