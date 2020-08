Las residencias de mayores se quedan bajo mínimos en agosto

Continúa la mirada puesta en la gestión de las residencias de mayores y la falta de personal sanitario en ellas, que se está viendo agravado este mes de agosto con las vacaciones de verano. Francisco Iglesias tiene a su madre en la residencia pública de San Fernando y explica que entre vacaciones y bajas “solo va un médico dos veces a la semana” y las plazas de enfermería no se han cubierto, por lo tanto “tienen muchísimo trabajo y la labor que están realizando es encomiable”.

En las dos residencias de mayores de San Fernando de Henares han fallecido 95 personas: 50 en la residencia privada de Orpea y 45 en la residencia pública. Los familiares exigen a la consejería de Sanidad que medicalice los centros para no volver a vivir “situaciones similares a las de marzo”, cuenta Francisco a SER Henares.

Además, considera que no se están cumpliendo los protocolos de visitas establecidos por la Comunidad de Madrid y denuncia públicamente la falta de comunicación entre la residencia y los familiares. “Hay unos protocolos que dicen que podemos ver a nuestros familiares dos veces a la semana durante una hora, pero la realidad es que solo tenemos media. En Coslada, por ejemplo, en una de las residencias solo permiten la visita una vez a la semana. Los familiares no somos nadie desde hace cinco meses. Si hubiese un peligro de rebrote seríamos los primeros en aceptar el cierre, pero no existe una comunicación clara por su parte”.

Tras la reunión mantenida con Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares, los familiares aseguran que desde el consistorio les han comunicado que están haciendo todo lo posible para que se produzca la medicalización de la residencia, un asunto que lleva encima de la mesa desde el inicio de la pandemia.

426 fallecidos en las 15 residencias de Alcalá de Henares

En la comarca del Henares, una de las más afectadas durante la pandemia en nuestro país, la residencia Ballesol de Alcalá de Henares es de toda la Comunidad de Madrid la que mayor número de muertes con síntomas compatibles con Covid-19 ha registrado desde principios de marzo hasta el pasado 7 de julio. 84 ancianos han fallecido y solo cuentan 1 con síntomas confirmados.

Por su parte, la residencia Francisco De Vitoria es la quinta en número de fallecidos por coronavirus de toda la región con 74. En total, 426 muertes en las quince residencias de Alcalá de henares, según las cifras oficiales, 296 de ellos, al menos, con síntomas.

En las once residencias de Torrejón de Ardoz se cuentan, siempre según datos oficiales, 64 fallecidos de un total de 138. En Coslada, donde hay cinco residencias de mayores, el número de fallecidos es de 78, 40 de ellos confirmados o con síntomas compatibles.

Desde Marea de Residencias señalan que es importante saber tanto la proporción de fallecidos con el nivel de ocupación de las residencias, así como la comparativa de fallecimientos, con síntomas o no, respecto al mismo periodo del año anterior. Una comparativa, dicen las familias, que demuestra el impacto del coronavirus incluso en casos que, oficialmente, la Comunidad de Madrid no relaciona.