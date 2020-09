DIRECTO | José Luis Martínez-Almeida: "Debemos extremar las precauciones y tener confianza"

El alcalde de Madrid, y nuevo portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido esta mañana en 'Hoy por hoy Madrid' con Marta González Novo a los ciudadanos que extremen las precauciones y tengan confianza en el futuro. En la capital han entrado en vigor nuevas medidas con el cierre de parques y jardines desde esta medianoche, más control al botellón, entre otras. Esta mañana, con Àngels Barceló, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que les preocupa el estado de la epidemia y de la salud pública en Madrid.

Críticas a la gestión



"Madrid está haciendo bien su trabajo. Todos debemos mejorar, incluido el presidente del Gobierno, por ejemplo con la coordinación y cobernanza".

"Madrid ha sido señalada siempre. A Pedro Sánchez le digo, ¿de verdad Madrid es la única que tiene una situación complicada? ¿Ha hablado Pedro Sánchez de otras comunidades que no sea Madrid? Es obvio que los datos no son buenos y como no ayuda el Gobierno de la nación es hablando solo de Madrid. La unidad institucional tiene que practicarlo.

Portavoz del PP

"Impresiona. Causa cierta impresión la primera vez".

"No va a haber un cambio de discurso. Casado busca la empatía que todos los alcaldes hemos demostrado: la cercanía, la capacidad de llegar y de ponernos en el lugar del ciudadano".