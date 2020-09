Saúl Berjón, cada vez más lejos del Oviedo

Saúl Berjón se ha convertido en uno de los culebrones del verano en el Real Oviedo. El desenlace de su situación cada vez está más cercano, y, a medida que avanza el tiempo, su continuidad se complica un poco más.

La renovación ahora mismo está en punto muerto y no existen contactos desde hace varias semanas entre el capitán y la dirección del club. Las posturas no se han acercado nada en los últimos días, la negociación continúa estancada, y, salvo novedad, todo apunta a que el futbolista terminará saliendo del conjunto azul después de cuatro temporadas.

La rebaja salarial hecha por la entidad azul no convence a Saúl, quien considera como insuficiente dicha propuesta, mientras que desde la dirección deportiva tampoco dan su brazo a torcer y no han subido su oferta para tratar de convencer al ovetense. A día de hoy las dos partes están lejos de llegar a un entendimiento y la sensación es que más pronto que tarde se dé a conocer la solución definitiva.

"No sé cómo va a terminar este tema. Las cosas se alargan y al final igual no se terminan haciendo. Sinceramente, no sé cómo va a terminar este tema”, comentó Francesc Arnau durante la presentación de Rafa Mujica. El catalán parecía dejar la pelota en el tejado del jugador, siendo Saúl el encargado de tomar una decisión tras la oferta planteada por el club, de la que no quieren moverse debido al presupuesto ajustado que manejan.

Visto el panorama, ante una renovación díficil de concretar, el Oviedo tiene la necesidad de buscar más opciones en el mercado. Por su parte, el futbolista también desea que se resuelva lo antes posible su futuro, teniendo en cuenta que dentro de diez días empieza la liga.

Cabe recordar que a pesar de su poca participación durante el pasado curso, ya sea por las lesiones o por decisiones técnicas, Berjón fue el segundo máximo asistente de la competición. Sin embargo, desde la llegada de Ziganda, aunque al principio apostó por su titularidad, lo cierto es que su protagonismo sobre el campo se fue diluyendo hasta el punto de jugar tan solo 45 minutos durante los últimos cuatro partidos.

Ahora, tras un largo periodo de espera, la salida del capitán está más cerca que nunca después de cuatro años en el club carbayón.