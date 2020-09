La vuelto al cole en el colegio de Infantil y Primaria Aina Moll

Esta mañana hemos estado en el colegio de Infantil y Primaria Aina Moll, situado en la Plaza Patines de Palma.

A las 9 menos cuarto de la mañana, los papás y mamás que acompañaban a los alumnos, esperaban pacientes en fila, con metro y medio de distancia entre cada familia. Han entrado por una puerta lateral para evitar aglomeraciones. Hoy sólo empiezan los niños de 3 y 4 años. Mañana se unen los alumnos de 5 años y ya entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, el resto: los alumnos entre primero y sexto de Primaria.

A 5 minutos para las nueve, el personal docente ha abierto la barrera de la entrada lateral del centro, en la calle Jeroni Antich, y han ido entrando los padres. Uno por cada niño. Al bajar la rampa, les esperaban los profesores.

Una de las cosas que más llamaba la atención no era la imagen sino el sonido. Hoy no había gritos, ni jolgorio. Los niños no corrían para saludar a sus compañeros, los padres tampoco se han acercado al resto para decir 'hola, cómo estás, cuánto tiempo'.

La prudencia ha sido la norma. Eso sí, durante la entrada al colegio, ha habido alguna pequeña aglomeración entre los padres que bajaban la rampa del cole y los que subían de dejar a sus hijos. Hemos hablado con padres, niños y profesores.

Algunos, preocupados, otros menos. Eso sí, todos con incertidumbre. Una madre que también es profesora cuenta que lleva a sus hijos al colegio con incertidumbre, pero dentro de lo que cabe está tranquila porque sabe como funcionan los centros.

Las entradas se han dividido en diferentes niveles y los alumnos entrarán por diferentes puertas. Además, cuenta esta madre, que en las aulas han reducido las ratios respecto al año pasado. También ha asegurado que no se impartirán asignaturas como psicomotricidad o música.

Mohamed esperaba con la mochila de su hijo en la mano y ha asegurado que está preocupado aunque considera que hay que llevar a los niños al colegio. En cuanto a la organización de los últimos meses ha contado que fue duro estar encerrado.

Como decimos, la vuelta al cole en el Aina Moll es escalonada. Hemos hablado con su directora Aina Garcias que ha explicado que hoy han empezado los más pequeños y que cada día comenzará un grupo diferente.

El colegio ha cambiado para habilitar nuevos espacios y adaptarse a las medidas de seguridad. Los espacios que eran de uso común como la biblioteca, los despachos de los profesores ahora son aulas.

La directora lo tiene claro: había que comenzar las clases. Por ello se han adaptado a todas las medidas de seguridad para hacer de la escuela un lugar seguro.

Los maestros llevan desde finales de agosto preparando el escenario B. Dice que en estos días lo acabarán de planificar todo.

Hay algunos profesores más preocupados que otros. Sin embargo, la directora del centro afirman que todos se han implicado para preparar y adecuar el centro.