Marta Rovira admite que los independentistas no logran una posición común sobre la inhabilitación de Torra

Marta Rovira, en una entrevista en SER Cataluña, ha confirmado que el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado se presenta difícil: "Pedro Sánchez dice muchas cosas y hace muy pocas. Queremos que la mesa de diálogo se asuma y no sólo se anuncie. La mesa es un acuerdo de investidura que explicamos muy bien. No apoyaremos a un Gobierno que no hace nada. Además de anunciar, han de hacer cosas".

Rovira también ha comentado las disensiones en el independentismo catalán ante la previsible inhabilitación de Quim Torra este jueves. La secretaria general de Esquerra advierte de que "está costando encontrar con quién hablar y con quien acordar una respuesta". "Queremos volver a llegar a acuerdos y hoy es difícil, no lo negaré", ha asegurado en SERCat.

También reclama "por favor" acordar "la fecha de unas elecciones" de las que salga "una coalición fuerte que se enfrente a esta situación tan complicada y ponga los fundamentos hacia la república".

Marta Rovira señala que no quieren que "el ámbito judicial decida quién ha de ser president", aunque tampoco pueden asumir que "se utilicen las instituciones para hacer electoralismo y partidismo".

Respecto a la unidad del sector independentista, reconoce que "no es cosa fácil, pero es posible. Hay más puntos de coincidencia entre nosotros y Puigdemont de lo que parece. Persistimos en la defensa del referéndum pactado porque es la mejor de las opciones posibles". Marta Rovira reitera que está en Suiza porque no puede "tener un juicio justo" y mantiene que "el 1 de octubre no fue un error".