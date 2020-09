Más allá de la pandemia. ¿Cómo afrontar y solucionar los auténticos retos de la vuelta al cole?

¡Dejad a los niños en paz!

A fin de cuentas, es solo otro ladrillo en la pared.

A fin de cuentas, solo eres otro ladrillo en la pared.

(Another Brick in the Wall. Pink Floyd)

“No me da miedo el bichito, me da miedo que me encierren”. Es el comentario de un niño de 7 años a la puerta de un colegio. Lleva mascarilla de piratas, una riñonera con un gel y nos cuenta que “está feliz por ver a sus amigos, pero que no puede estar con los de su clase del año pasado”.

Ya lo cantaba Pink Floyd: “Dejad a los niños en paz. A fin de cuentas, es solo otro ladrillo en la pared”. El muro, invisible… está ahí. En el patio del colegio, con esas líneas que impiden abrazar a los amigos que están en otra clase. El muro, un muro que va más allá del miedo al contagio y que se empezó a construir en marzo. “Los meses de confinamiento alejados de las aulas nos han mostrado que la educación a distancia no es ni puede ser la solución; la educación presencial es básica para el desarrollo psicoemocional de los estudiantes, así como para su aprendizaje, pero también para luchar contra la brecha social y de género”, admite el psicólogo Alberto Soler, autor del libro Niños sin etiquetas. “Las medidas adoptadas en España ante la vuelta a las aulas no son muy distintas a las que han adoptado otros países de nuestro entorno; no obstante, la efectividad de tales medidas para prevenir rebrotes se ha visto que depende de los niveles de transmisión de la COVID que exista en las comunidades donde se encuentren las escuelas. Por lo tanto, es necesaria una visión más amplia y mirar a todo el entorno a la hora de asegurar un curso con el mínimo posible de sobresaltos", añade.

La mayoría de las autonomías ya han empezado el curso y solo cinco, que ya veis suman poco más del 10% del alumnado, garantizan la asistencia diaria de todos. El resto baraja otras opciones como la semipresencialidad desde segundo o tercero de la ESO o a partir de Bachillerato y FP. “Son muchas las familias y docentes que están viviendo con angustia la vuelta a las aulas, que ya es una realidad para la mayoría de los estudiantes de nuestro país. Una angustia que contrasta con la alegría por el reencuentro y la responsabilidad ante la pandemia que están mostrando los estudiantes, toda una lección para los adultos”, señala Soler.

Aportar soluciones y superar el miedo

La cuestión ahora no es mirar hacia atrás. Lo importante ahora es hacer que el muro educativo que divide y provoca desigualdad no se haga más alto. “La reincorporación presencial a los centros educativos se realiza para cumplir el derecho de los niños, adolescentes y jóvenes al aprendizaje y a la socialización, como necesidades básicas para su desarrollo; estas necesidades están contempladas por la Convención de los Derechos del Niño (CDN) por lo que tenemos la obligación moral de restablecer las actividades escolares, pero no a cualquier precio, sino de manera segura para los estudiantes, para sus familias y para todo el personal asociado al sistema escolar, teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe, ni en el colegio, ni en un restaurante, ni en un centro de salud, ni en un cine", afirma el pediatra que ejerce desde primera línea de batalla, desde el CAP de Santa Cristina de Aro, en Girona, Carlos Casabona, autor de libros como Beber sin sed.

La nueva escuela se enfrenta a muchos desafíos por los efectos de la pandemia: la falta de recursos por los recortes, el abandono escolar, la brecha digital, el desconocimiento acerca de cómo se comporta el virus en los más jóvenes... En esta última labor está el pediatra Pepe Serrano, en atención Primaria en un CAP en la provincia de Barcelona, pero que además está participando en un estudio, COPEDICAT, dirigido por el Hospital Vall d'Hebron, para averiguar cómo transmiten los niños este virus. “Estamos estudiando básicamente la contagiosidad de los niños. De momento, hemos hecho un retrospectivo de la fase de confinamiento. Contagiosidad baja, pero hay que tener en cuenta que estaban confinados. A día de hoy, podemos decir que, en principio, lo que hemos visto es que los niños se contagian prácticamente igual que los adultos, pero pasan la enfermedad mucho más leve".

La escuela es necesaria

“La prevención: higiene de manos, mascarilla, distancia y evitar reuniones innecesarias”, admite Serrano. En el Preámbulo de su Constitución, en 1948, la OMS define la salud como un estado completo de bienestar a nivel físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. “Desde entonces esta definición de salud no ha sido modificada. Se mantiene válida hasta hoy. No basta con no estar enfermo o con no tener COVID, sino que además habría que estar bien a nivel mental, emocional y social. La vuelta a las aulas debe contemplar un control de la transmisión del virus, sí. Pero también las necesidades afectivas y sociales de los alumnos y sus familias. Porque estar bien no es solo estar libre de un virus”, comenta el psicólogo, Alberto Soler.

