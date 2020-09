El Real Murcia apura el cierre de la plantilla: dos salida y ¿una llegada?

El 5 de octubre es la fecha en la que termina el mercado de fichajes. Y al Real Murcia le quedan unos cuantos movimientos por realizar. El que está claro desde hace semanas es la salida de Alberto Lejárraga. El portero madrileño fue el primer señalado para abandonar el club para dejar paso a la llegada de Josele, portero sub23 que descargaría el número de fichas sénior.

El paso de los días y la nula solución han hecho torcer el brazo grana, que pretendía negociar con el plus del ERTE con Lejárraga. Una compensación que había recibido la práctica totalidad de la plantilla y que el guardameta no había cobrado. Razón por la que el entorno del madrileño aseguraba que si no cobraban ese plus no negociarían su salida.

A final de la pasada semana el Murcia realizó el pago, por lo que ya está activa la búsqueda de equipo para Alberto Lejárraga. La intención en este momento es que el meta salga del Murcia aunque recuerdan que "no será fácil" porque el mercado pide ahora porteros sub23. También es cierto que cualquier equipo de Segunda B en el que tenga oportunidades de jugar será estudiado.

Otra salida más y ¿una llegada?

Además de Lejárraga, el Real Murcia tiene que anunciar una salida más. Una baja que "no está clara" y que no está decida. Es más, desde las oficinas de Nueva Condomina esperan a que el director deportivo dé un nombre en los próximos días para comenzar a ejecutar esa baja. Según ha podido saber la Cadena SER, las miradas están puestas en las bandas o en la parte alta.

Si focalizamos en las bandas la decisión apuntaría a Javi Pedrosa, porque entienden que con Domi y Pablo Herrero como apoyo de David Segura y Pablo Haro, la posición estaría cubierta. Además, sería relativamente sencillo a nivel económico, aunque es uno de los jugadores con los que cuenta el técnico de Churra.

La opción con más variantes posibles sería la de la punta de ataque. El sueldo de Chumbi, más alto de la plantilla pese a la reducción y ampliación de su contrato, descartan al de Águilas como primera opción. Pese a que mucho se ha hablado de Alberto Toril, el mallorquín no ha recibido ninguna oferta para abandonar el Real Murcia aunque sí hubo conversaciones. En estos momentos la cosa está parada.

Las otras dos opciones: Curto y Álex Melgar. El veterano delantero catalán supondría una salida compleja por salario y edad, además de por categoría dentro del vestuario y del verde. Álex Melgar sería la más sencilla porque una cesión de un año, tiene contrato hasta 2022, es factible. El problema está en la idea del míster, que cuenta con él por la diferencia entre su perfil y el del resto de los puntas, incluido Silvente, que lleva dos dianas en la pretemporada.

Respecto a un posible fichaje, el Real Murcia nunca ha descartado la llegada de jugador interesante que el mercado les ponga en bandeja siempre que mejore lo que hay. Por eso, la opción más real y más próxima es que sea un jugador sub23 el que llegue al Real Murcia. Pero con la situación de las salidas, si ese fichaje es sénior en la operación tenría que facilitarse la salida de uno de los granas. por último, la posibilidad de que algún jugador del Real Murcia pida salir a lo largo de la semana también está encima de la mesa.

Copa RFEF

Tras las declaraciones del consejero grana Francisco Cobacho en SER Deportivos Región de Murcia sobre la participación del Real Murcia en la Copa RFEF, el Real Murcia afirma que están obligados a competir y que únicamente es opcional en el caso de la primera fase territorial, pero que al quedar octavo en la clasificación del curso pasado, tendrán que, obligatoriamente luchar por revalidar el título.