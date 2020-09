Quim Torra: "La única forma de avanzar es con la ruptura democrática"

Tras recibido la notificación oficial de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma su inhabilitación por desobediencia al filo de las 17.00, el ya expresident de la Generalitat Quim Torra ha iniciado una declaración de algo más de 20 minutos a las 18.20 de este jueves.

Torra ha iniciado su discurso en catalán dirigiéndose a los ciudadanos de Cataluña: "Solo a vosotros y a la libertad de Cataluña es a quien me debo".

"Somos un país que no se rinde nunca, que las ha visto de todos los colores. Sois la única esperanza para salir del pozo donde nos quiere poner en el Estado español. No lo digo por decir, no es una afirmación retórica. Uno de los obstáculos para la independencia es la propia autonomía", ha añadido. "La única forma de avanzar es con la ruptura democrática".

En un discurso con abundantes referencias al COVID-19 y a la gestión de la pandemia, Torra ha apelado a los Derechos Humanos para criticar "una sentencia injusta", fruto de la sed de venganza, y ha anunciado que apelará en Europa.

Torra ha dicho que Cataluña celebrará elecciones dentro de pocos meses y ha pedido que, en ese momento, el pueblo valide la opción expresada el pasado 1 de octubre. También ha criticado que el mismo Estado que le inhabilita, por otro lado apoya a un rey corrupto. "Hay que elegir entre democracia y libertad o represión e imposición".

"Gobernar no quiere decir dejar de tener objetivos políticos. Estoy convencido de haber gobernado siempre con una mirada abierta e integradora, para todos", ha dicho. "He procurado hacerlo siempre desde la honestidad y el compromiso en la gente. He intentado ser siempre justo en las decisiones [...]. Seguro que he cometido errores, seguro. Lo acepto y lo incorporo a mi memoria y a mi aprendizaje".

Torra se ha despedido explicando que ha sido "un honor" ser president. "Aún no tenemos la república independiente que queríamos. Yo no he podido avanzar más y creedme que estaba preparado para asumir todas las consecuencias".

"Continuaré trabajando sin descanso por la libertad de Cataluña desde cualquier otro espacio desde le que pueda sumar. Ni abandono ni me resigno. No acepto esta sentencia. Hacerlo significaría aceptar que esta sentencia la aceptamos todos. Llevaré esta causa de libertad a Europa y ganaremos".

"A cada paso de represión, más desobediencia. Preparémonos para la ruptura democrática", ha añadido, pidiéndole a los catalanes que empujen, y dedicando sus últimas palabras a despedirse de los miembros de su equipo y compañeros en el Govern, a pedirle a la oposición que sea responsable y a recordar "a los presos políticos y a los compañeros exiliados".

Antes de leer su comunicado en inglés, Torra ha zanjado su intervención asegurando que estará "siempre disponible para lo que haga falta en la causa de los derechos humanos y la liberación de los països catalans".