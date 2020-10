El propietario del pub Área Crítica pone fin a su huelga de hambre

El propietario del pub Área Crítica, ubicado en la calle del Orzán, ha decidido poner fin a su huelga de hambre después de que el Concello de A Coruña le haya posibilitado seguir con su actividad hostelera a través de una modificación en el horario. Lolo Villaverde se había visto obligado a cerrar su pub en el marco de las medidas sanitarias impuestas por la Xunta. Hoy, ante su local, se ha celebrado una concentración de apoyo al sector hostelero, uno de los más perjudicados por la pandemia.

Lolo ha dejado la huelga de hambre muy contento porque a partir de ahora podrá abrir su local, ya no en horario nocturno, pero sí por el día, para poner cafés y tapas a precios populares. Quiere así agradecer el apoyo recibido. Y es que incluso una compañera le hizo unos macarrones: "Íbamos para oito días de facer folga de fame, recibín confirmación de que estaba arranxado e que nos iban deixar abrir cunha licencia provisional, e decidín abandonar e me fixeron uns macarroóns cunha gotiña de aceite que me sentaron de vicio".

Varios compañeros del sector le acompañaron hoy en su fin de huelga de hambre y para reclamar medidas de apoyo. Las medidas anticovid le impedían abrir su establecimiento y para denunciar la situación por la que atraviesa el sector el propietario de este pub, Lolo Villaverde, inició una huelga de hambre, a la que ha puesto fin este viernes.