El niño olvidado en un bus escolar vuelve al cole mientras se espera la readmisión de la directora

El Concello de Oleiros urge una rectificación a la Consellería de Educación y le pide que readmita en su cargo a la directora del Colegio Luís Seoane, María Ruíz, forzada a dimitir la pasada semana a raíz del caso olvidado de un niño por un monitor en el autobús escolar. El pequeño Santiago Ezequiel hoy ha vuelto al centro y se ha subido, tranquilo, al bus después de varios días sin querer ir al cole, según nos han comentado sus padres. Ya son más de 3 mil firmas recogidas en la plataforma change.org en apoyo a la directora.

El viernes hubo una cacerolada en protesta por la situación, con participación de padres y sus hijos. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, está dispuesto a ir a por todas si la Consellería no readmite a la directora: "Eu llo dicía ó Conselleiro, estades facendo dun grao de arena unha montaña, si esto se deixa vai haber unha montaña tremenda, porque nos non vamos a para hasta que a esta èrsona se lle deixe seguir sendo directora do colexio porque non ten culpa ningunha de ningunha cousa"

Los padres del pequeño, a punto de cumplir 4 años, han remitido un escrito, apoyados por el ANPA, en el que califican los hechos de muy graves y exigen el cumplimiento estricto de todas las medidas antiCovid en el transporte escolar. El niño estuvo toda la mañana metido en el autobús, aparcado en una nave donde queda el vehículo una vez acabada la ruta.

El alcalde de Oleiros mantuvo la pasada semana una conversación con el Conselleiro de Educación, Román Rodríguez. A partir de ahí, el Ayuntamiento entiende que se abre una puerta a que la directora pueda continuar en el cargo. La Consellería de Educación aludió a una pérdida de confianza con la responsable del colegio Luis Seoane de Mera por no haber informado del caso. La comunidad escolar explicó que su prioridad fue intentar aclarar lo sucedido y ofrecer explicaciones a la familia afectada.