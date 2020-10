La directora del Colegio Luís Seoane de Mera: "A decisión de obrigarme a dimitir foi totalmente inxusta"

El Colegio Luís Seoane de Mera está en estos momentos sin equipo directivo después de que la Consellería de Educación comunicase el cese a la directora y también la jefa de estudios y la secretaria del centro, a raíz del caso del niño olvidado en el autobús escolar. Las dos profesoras citadas esta mañana por la administración han manifestado su deseo de no asumir el cargo de dirección.

La ya ex directora, María José Ruíz se siente sobrepasada por la situación e insiste una y otra vez en que su prioridad fue ocuparse del pequeño Santiago Ezequiel, de sus padres y del conductor del bus, completamente abatido por lo sucedido.

María José Ruíz afirma que el tono utilizado por el Jefe Territorial de Educación y el de la Inspectora de zona, cuando se pusieron en contacto con ella, fue totalmente inapropiado. Indica que remitió un correo a la administración con todo detallado y diciendo que sentía que sus actuaciones no hubiesen sido valoradas positivamente por la administración: "Apoiouse na mesa cara min e díxome -solo te vengo a decir que tengo las instrucciones del Jefe Territorial de que presentes tu dimisión y eso yo lo apoyo totalmente- eu estaba na mesa de xuntas e que quedei...e lle dixen. -pero eu non quero dimitir- e me dixo -ti verás ó que te expones- abriu os brazos e non me deu máis opción, púxome os papeis enriba da mesa supoño que terás un boli e dixen, pois si e naquel momento sentinme como se estivera nunha película, eu quería decir -Yo quiero un abogado".

Ruíz es la orientadora del Luís Seoane. Además de intentar recabar información esa mañana y estar muy pendiente del niño y de sus padres, estaba inmersa en todo el proceso de gestión de becas del alumnado. Reitera que fue forzada a dimitir.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, afirma que si no hay rectificación de Educación sobre el cese, presentará una querella criminal por entender que la forma en que la directora fue tratada es "fascista". Remitirá una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El ANPA en un comunicado muestra su apoyo al equipo directivo y considera que la situación es totalmente injusta y es debida, señala, "a la falta de profesionalidad de Inspección Educativa y, en concreto, de la inspectora a la que le corresponde esa zona".