Faraldo será concejala de Podemos en A Coruña al margen de Marea Atlántica

La asamblea de Podemos A Coruña ha decidido que Isabel Faraldo, que sustituirá como concejala al ex concejal de urbanismo con la Marea Xiao Varela, se incorpore a la Corporación municipal como no adscrita, al margen del grupo de la Marea Atlántica. Fuentes de la formación morada señalaron esta semana a Radio Coruña Cadena SER que se incorporan al pleno de A Coruña con el objetivo de tener voz propia en el Ayuntamiento. La solución de acceder a la corporación como concejala no adscrita les parece la mejor solución.

Fuentes de la formación morada señalan que Isabel Faraldo participó en la lista de la Marea siempre como integrante de Podemos y no quieren renunciar a ese perfil. Entienden que no es fácil asegurar una voz propia en ese grupo porque está concebido como espacio común.

Faraldo no estará vinculada a la disciplina de voto de la Marea, que ha entrado en una estrategia de mayor confrontación con el gobierno socialista en las últimas semanas.

Podemos Coruña está elaborando un proyecto de trabajo que presentará Isabel Faraldo para explicar sus líneas de actuación como concejala. Mantendrá reuniones con el grupo de Esquerda Unida en la ciudad, su socio preferente, con las asociaciones de vecinos, la alcaldesa y el resto de grupos políticos de la Corporación.