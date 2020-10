Se ha confirmado. Isabel Faraldo finalmente entrará en la corporación municipal del Concello de A Coruña como concejala no adscrita, al margen del grupo de la Marea Atlántica, tras la salida del edil de formación, Xiao Varela. Entrará representando a Podemos. Así lo ha decidido la formación morada en asamblea por unanimidad esta pasada noche. Faraldo señala que la decisión se toma para que Podemos tenga voz propia en María Pita y porque, asegura, ahora los ciudadanos no quieren partidos de confluencia, como es Marea Atlántica. Su entrada en la corporación como concejala no adscrita se formalizará en el pleno del mes de diciembre.

Faraldo, arropada por el secretario municipal de Podemos Coruña, José García Buitrón, afirma que los votantes no quieren mezclas de partidos: "A cidadania rexeitou as sopas de siglas, e neste momento pide certezas, fixemos todo o posible por sacar adiante alternativas de esquerdas, pero insisto en que neste momento a xente quere que os partidos sexan o que son, e oós somos o que estades vendo".

Prometen llegar a acuerdos con las fuerzas progresistas y llegan a María Pita para luchas por los intereses de los coruñeses "más allá del puente de A Pasaxe", preopcupados por los sectores de la hostelería, el comercio, en esta pandemia, y mostraron su apoyo a los vecinos de Labañou contra el proyecto de As Percebeiras. Faraldo no estará vinculada a la disciplina de voto de la Marea que ha entrado en una estrategia de mayor confrontación con el gobierno socialista en las últimas semanas.

Las reacciones

Marea Atlántica conmina a Podemos a rectificar. Reunida esta mañana su Coordinadora, considera que la formación morada todavía tiene margen para recapacitar y hacer que Isabel Faraldo sea concejala dentro del grupo municipal de la Marea. Sostiene que la decisión de Faraldo abunda en la división. Su portavoz, María García, cree que su paso al grupo de los no adscritos supone un caso de transfuguismo: "Cremos que Podemos está a tempo de modificar a súa decisión, e así evitar un novo caso de transfuguismo, Isabel Faraldo concorreu ás eleccións cos avais da Marea Atlántica, son 30.000 votos que son os avais para que se siga traballando conxuntamente".

Marea sigue con la mano tendida y reitera que la representante de Podemos entraría en su grupo en igualdad de condiciones que el resto de concejales. La formación convocará en breve una asamblea local para abordar este asunto.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, no ha entrado a valorar la decisión política de Podemos. Cuestionada sobre si en A Coruña podría darse el paralelismo del gobierno de coalición PSOE-Podemos a nivel estatal, asegura que el espíritu de su gobierno es tener buenas relaciones con todos los grupos políticos: "Yo trato de tener buena relación con todos los miembros y los grupos políticos, con algunos es más difícil que con otros, pero es el espíritu que guía la acción de este gobierno".