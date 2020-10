Javi Gracia pone su cargo de entrenador a disposición del Valencia CF

Después de una reunión de casi dos horas en las oficinas del Valencia CF, Javi Gracia ha puesto a disposición del club su cargo como técnico del primer equipo. El entrenador navarro ha abandonado la sede sin hacer declaraciones, pero su idea firme es la de no volver a sentarse en el banquillo de Mestalla.

Javi Gracia dejó de creer en Anil Murthy y en el proyecto en el que se había embarcado desde el momento en el que los máximos responsables del Valencia CF no quisieron cerrar por tres millones de euros el traspaso de Étienne Capoue y no valoraron las numerosas conversaciones que el técnico había mantenido con el jugador para que no se comprometiera con otro equipo y adaptara su salario a los nuevos parámetros económicos del club.

La ausencia de una respuesta del máximo accionista, Peter Lim, y el desgaste personal de Javi Gracia con los responsables del Watford para abaratar su llegada fueron el detonante para que, en la semana previa del partido ante el Huesca, el entrenador le transmitiera a su equipo de colaboradores y a su agente que cuando finalizase el mercado tendría que valorar seriamente su continuidad al frente del equipo, porque no estaba dispuesto a soportar más engaños, ni medias verdades del presidente.

El desenlace de un largo y tenso periodo de negociaciones sin que cristalizara ni un solo fichaje reforzó la idea de abandonar el banquillo de Mestalla si no había una explicación de Peter Lim respecto a los motivos que le han llevado a dinamitar múltiples operaciones y una directriz sobre los objetivos deportivos con la plantilla que le han dejado.

Anil Murthy, eligió el formato enlatado y prefabricado desde el club para congratular a Peter Lim y justificar la ausencia de fichajes por un reequilibrio financiero, en lugar de personarse a primera hora de la mañana del martes en Paterna y dar las explicaciones pertinentes a los principales afectados que son su entrenador y su plantilla.

Javi Gracia, después de analizar con su agente la situación y el comportamiento de los responsables del club, solicitó una videoconferencia con el máximo accionista Peter Lim, para saber exactamente hacia dónde caminaba un proyecto con el que se comprometió por dos temporadas y que quiere abandonar cansado de falsas promesas.

A estas horas, Anil Murthy y la directora financiera, Inma Ibáñez, están reunidos valorando la situación que se ha desencadenado. El presidente debe decidir si resuelve el contrato del entrenador o, por contra, rechaza la decisión de Gracia y le indica que debe continuar dirigiendo a la primera plantilla.