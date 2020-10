Sánchez y Ayuso intentarán 'in extremis' llegar a un acuerdo sobre el cierre de Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volverán a hablar esta mañana para intentar 'in extremis' cerrar un acuerdo entre administraciones sobre el cierre de la capital. El Gobierno quiere regresar a las restricciones de la orden ministerial de Sanidad que rechazó el TSJ de Madrid por no tener la suficiente cobertura legal para restringir la movilidad. Si no hay acuerdo, el Consejo de Ministros tiene previsto declarar el estado de alarma en la capital. A esta hora Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, se encuentran reunidos en Sol para intentar avanzar en una propuesta sobre las restricciones en Madrid.

Díaz Ayuso ha explicado que técnicos de la Comunidad de Madrid estudian "alternativas" al estado de alarma que prevé decretar el Gobierno nacional.

"A las 22:15 de esta noche he quedado con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en hablar mañana. A primera hora nos reuniremos en la Comunidad de Madrid para ver alternativas. Nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden ser lo mejor", ha escrito Ayuso en un tuit, con la confianza de poder "pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad".

En la conversación que mantuvieron anoche, Pedro Sánchez le planteó estas tres opciones a Díaz Ayuso:

Que la Comunidad de Madrid dicte una orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión.

Que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud.

Ayuso ha respondido a Sánchez en una segunda conversación telefónica y le ha pedido tiempo. Él le ha dado de plazo hasta esta mañana. Los equipos técnicos de la Comunidad de Madrid que tratarán a primera hora de "acordar una nueva orden" con medidas para contener el coronavirus en la región.

Moncloa subraya que es importante señalar que en cualquiera de las tres opciones propuestas las medidas de confinamiento perimetral y demás normas serían "exactamente las mismas que ya se venían aplicando", porque "lo único que cambiaría sería el instrumento legal por las que se adoptan", es decir, "la cobertura jurídica".

A las 12 de la mañana se reúne el Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en Madrid si fuera necesario. No será presidido por Pedro Sánchez que viaja a Barcelona donde se encontrará con Felipe VI.

El vicepresidente Aguado: "Existe alternativa al choque"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado en un mensaje en Twitter, ha asegurado de que "existe una alternativa al choque entre administraciones y es rehacer la Orden según lo establecido en la resolución del TSJM".

Aguado, se ha pronunciado así después de conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en Madrid.

El rechazo de la Justicia al cierre de Madrid

El TSJM ha rechazado ratificar las restricciones de movilidad que entraron en vigor el 2 de octubre en diez municipios madrileños: Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla, donde residen cerca de cinco millones de personas.

Sin embargo, siguen en vigor otras medidas contempladas en la orden decretada por el Ministerio de Sanidad que publicó el viernes la Comunidad de Madrid, como las limitaciones de aforo y de horarios en establecimientos de hostelería y comerciales.

Antes de que el Ministerio de Sanidad ordenase al Gobierno regional las medidas restrictivas para diez municipios, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había establecido la limitación de movilidad así como restricciones de aforo y horarios en 45 zonas básicas de salud.